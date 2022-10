Im kompletten Stadtgebiet Gaggenau ist der Strom ausgefallen. Schuld ist ein technischer Defekt. Die Feuerwehr hat Notmeldestellen eingerichtet.

Kurz nach Mitternacht war der Strom in Gaggenau (Kreis Rastatt) weg. Laut Polizei konnten der Netzbetreiber die Ursache aber bereits lokalisieren. Der Defekt ist in einer Schaltanlage. Techniker sind vor Ort und arbeiten an der Beseitigung der Störung.

Gaggenau: Stromausfall geht bis in den Vormittag

Von dem Stromausfall sind rund 30.000 Menschen betroffen. Die einzelnen Stadtteile von Gaggenau sollen so nach und nach wieder mit Strom versorgt werden können. Vermutlich werden die meisten Haushalte im Laufe des Morgens wieder Strom haben. Bis der Ausfall komplett behoben ist, kann es nach Angaben der Polizei bis in den Vormittag dauern. Eine Uhrzeit wurde nicht genannt.

Kein Notruf möglich - hier sind Notmeldestellen:

Wegen des Stromausfalls sind auch die Notrufnummern 110 für Polizei und 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst gestört. Wer Hilfe benötigt, kann sich an die Feuerwehr wenden. Dafür wurden mehrere Anlaufstellen eingerichtet: