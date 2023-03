Es ist für die über 17.000 Beschäftigen der Kaufhäuser ein harter Schlag. Von 129 Kaufhäusern werden 52 Filialen schließen. Das sind die Details!

Dies ist ein rabenschwarzer Tag.

Galeria-Filialen: Kündigung für über 4.000 Mitarbeiter

Über 4.000 Menschen droht jetzt die Kündigung. War es Corona, waren es die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine? Wohl nur zu einem kleinen Teil, erklärte der Gesamtbetriebsrat. Eine fehlende Strategie für eine regionale Ausrichtung hätte das Ende eingeläutet, so die Kritik des Betriebsrates. Von Galeria war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Dieser Sparkalender zeigt, wann welche Produkte am günstigsten sind!

Welche Filialen schließt Galeria Kaufhof?

Insgesamt werden 52 Filialen gesschlossen. Die Standorte sind über ganz Deutschland verteilt; darunter beispielsweise München, Duisburg, Hamburg, Wiesbaden oder auch Celle. So sieht die Lage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz aus:

Galeria Karstadt Kaufhof: Filialen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es sechs von bisher noch 129 Filialen. Die gute Nachricht: Sie alle bleiben geöffnet. Weiter eingekauft werden kann also in:



Mainz

Koblenz

Trier (Zwei Filialen)

Speyer

Bad Kreuznach

Im Gegenteil: In diese Warenhäuser wird sogar investiert. „Die verbleibenden Filialen haben eine tragfähige wirtschaftliche Perspektive“ , sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz. Sie sollen in den kommenden drei Jahren umfassend modernisiert und das Sortiment künftig stärker auf lokale und regionale Bedürfnisse ausgerichtet werden.

Sechs Galeria-Filialen in Baden-Württemberg schließen

In Baden-Württemberg werden sechs Filialen geschlossen. Zum 31. Januar 2024 machen diese Geschäfte dicht:



Esslingen

Heidelberg

Leonberg

Pforzheim

Reutlingen

Stuttgart (Eberhardstraße)

Damit schließt ein Drittel der bisher 18 Filalen. Nicht geschlossen bleiben diese zwölf Standorte in Baden-Württemberg:

Heidelberg (Hauptstraße)

Freiburg (Zwei Filialen)

Heilbronn

Karlsruhe

Konstanz

Lörrach

Mannheim

Offenburg

Singen

Stuttgart (Königstraße)

Ulm

Das sind die Gründe: Darum schließen 52 Galeria Warenhäuser

Das Unternehmen nennt unterschiedliche Gründe: Dazu gehören die Mietbelastung, der Zustand der Gebäude, der Investitionsbedarf, die Bevölkerungs- und Kaufkraft-Entwicklung an den Standorten und die wirtschaftliche Entwicklung eines Warenhauses. Über die Fortführung von Galeria wird nun in einer Gläubigerversammlung am 27. März entschieden.

Im SWR3 Topthema mit SWR3-Reporter Jakob Reifenberger findet ihr noch mehr Infos:

Topthema vom 13.03.2023 13.3.2023 Die Lücken in unseren Innenstädten Dauer 3:41 min Die letzten großen Kaufhäuser werden immer weniger: Galeria Karstadt Kaufhof will in ganz Deutschland 52 Warenhäuser schließen. Das hat der Betriebsrat am Nachmittag mitgeteilt. Das ist eine ganze Menge: Aktuell gibt es noch 129 Kaufhäuser, davon soll jetzt also mehr als jedes dritte zumachen (40 Prozent). „Die Lücken in unseren Innenstädten“ – das ist das SWR3 Topthema, mit Jakob Reifenberger.

Mehr über die Hintergründe und wieso das Chancen für die Innenstädte bietet, lest ihr bei SWR Aktuell:

52 von 129 Galeria-Filialen vor dem Aus - Was das für Innenstädte bedeutet

Das bekommen Mitarbeiter, die gekündigt werden

Wer gekündigt wird, der bekommt eine Abfindung in Höhe des zweifachen Monats-Brutto-Gehaltes. Vor zwei Jahren hatte Galeria Karstadt Kaufhof bereits im damaligen Insolvenzverfahren gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen, wobei auch damals rund 5.000 Mitarbeiter ihre Stellen verloren. Im Februar war das aktuelle Insolvenzverfahren durch das Amtsgericht Essen eröffnet worden.