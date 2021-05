Die Gewalt im Gazastreifen eskaliert: Seit Tagen feuern die israelische Armee und die radikal-islamische Hamas fast pausenlos aufeinander. Ein Ende des Konflikts ist nicht in Sicht.

Israelische Armee: 3.150 Raketen aus dem Gazastreifen

17.5.2021, 9:34 Uhr – Eine Woche nach Beginn des Beschusses haben militante Palästinenser nach Angaben der israelischen Armee etwa 3.150 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Etwa 460 der abgeschossenen Raketen seien noch in dem Küstengebiet selbst niedergegangen, teilte das Militär mit. Das Abwehrsystem Eisenkuppel habe eine Abfangquote von etwa 90 Prozent. Zum Vergleich: Während des 51-tägigen Gaza-Krieges im Jahr 2014 wurden insgesamt 4.481 Raketen auf Israel abgefeuert. Zur Zahl der Angriffe Israels im Gazastreifen gab es am Morgen zunächst keine aktuellen Zahlen.

Chefredakteurin der AP will Untersuchung zu Angriff auf Büro in Gaza

17.5.2021, 9:09 Uhr – Die Chefredakteurin der AP, Sally Buzbee, hat eine unabhängige Untersuchung des israelischen Luftangriffs auf das Büro der Nachrichtenagentur in Gaza gefordert. Sie sei besorgt über die Auswirkungen auf die Berichterstattung. Der Luftangriff hatte ein Gebäude zerstört, in dem sich Büros der AP, des Senders Al-Dschasira und anderer Medien befanden. Die Organisation Reporter ohne Grenzen bat den Internationalen Strafgerichtshof, den Angriff als mögliches Kriegsverbrechen zu untersuchen. Das israelische Militär hatte den Angriff damit begründet, die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas habe in dem Gebäude ein militärisches Geheimdienstbüro unterhalten und dort Waffen entwickelt. Das Militär hatte den Journalisten der AP und anderen Mietern etwa eine Stunde Zeit gegeben, das zwölfstöckige Gebäude zu verlassen.

Israels Armee greift wieder Tunnelsystem im Gazastreifen an

17.5.2021, 7:41 Uhr – Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben wieder das Tunnelsystem der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. 54 Kampfflugzeuge hätten im Laufe der Nacht etwa 35 Ziele beschossen, teilte die Armee mit. Dabei seien etwa 15 Kilometer des Metro-Systems attackiert worden. Das war somit die dritte Angriffswelle, die gegen das Tunnelnetz gerichtet war. Die Hamas habe das System über Jahre aufgebaut, berichtet das Militär. Es soll unter anderem Schutz für die Kämpfer bieten und ermöglichen, dass die Kämpfer schnell verlegt werden können. Die Metro liegt zu großen Teilen unter der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens. Ein Sprecher bezeichnete sie als „ Stadt unter der Stadt “.

UN-Generalsekretär Guterres fordert Ende der Kämpfe

16.5.2021, 21:05 Uhr – Der UN-Sicherheitsrat hat sich am Sonntag zum ersten Mal in einer öffentlichen Sitzung mit den seit einer Woche anhaltenden Gefechten in Nahost beschäftigt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte ein sofortiges Ende der Kämpfe zwischen Israel und radikal-islamischen Palästinensern im Gazastreifen. Die UN stehe mit allen Beteiligten in Kontakt mit dem Ziel einer sofortigen Waffenruhe, sagte er.

Russland: Blutvergießen im Gaza-Konflikt sofort beenden

16.5.2021, 19:42 Uhr – Russland hat ein sofortiges Ende der Gewalt im Nahost-Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gefordert. „ Vorrangige Aufgabe ist es, das Blutvergießen zu beenden “, schrieb Vize-Außenminister Sergej Werschinin auf Twitter. Alle Parteien müssten sich an das Völkerrecht halten, um Schäden für Zivilisten sowie die von Medien genutzte Infrastruktur zu verhindern. „ Wir verurteilen nachdrücklich die Anwendung von Gewalt. “ Die eskalierende Lage gebe Anlass zu großer Sorge, schrieb Werschinin.

Palästinensischer Minister wirft Israel Kriegsverbrechen vor

Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat eine Dringlichkeitssitzung zum Gaza-Konflikt mit schweren Vorwürfen des palästinensischen Außenministers gegen Israel begonnen. Riad al-Malki sagte am Sonntagabend, israelische Angriffe auf das palästinensische Gebiet seien Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und in Jerusalem setze Israel eine Apartheidpolitik um. „ Israel tötet Palästinenser in Gaza, eine Familie nach der anderen “, sagte er. „ Israel versucht, Palästinenser in Jerusalem zu entwurzeln. Es vertreibt Familien, ein Heim, ein Viertel nach dem anderen. Israel exekutiert unser Volk, verübt Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. “

Netanjahu: Gebäude mit Medienbüros wegen Hamas-Präsenz legitimes Ziel