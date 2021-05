So leben Faultiere

Faultiere schlafen etwa 15 Stunden am Tage und sind überwiegend nachtaktiv. Schnell sein müssen sie nicht, weil sie ihrer Nahrung nicht nachjagen müssen. Wie bei auf Blattnahrung spezialisierten Affen ist ihr Magen mehrfach gekammert, und Bakterien übernehmen das Aufschließen der Zellulose während langer Verdauungspausen. Faultiere „hängen ab“ mit dem Rücken nach unten, die inneren Organe sind infolgedessen teilweise umgelagert. Das Fell ist auf dem Bauch gescheitelt, was praktisch ist, weil der Regen so besser an ihnen ablaufen kann.

Faultiere haben stets drei bekrallte Zehen, aber je nach Art entweder zwei (beim Zweifingerfaultier bzw. Unau) oder wie beim Dreifingerfaultier drei bekrallte Finger. Mit den langen Krallen können sie sich in den Ästen gut festhalten. Faultiere sind sehr gute Schwimmer, an Land bewegen sie sich am Boden allerdings nur langsam und mühsam fort. (Quelle: Wilhelma Stuttgart)