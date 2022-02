Eine Woche nach dem bewaffneten Angriff in Heidelberg haben Uni und Studierenden mit einer Gedenkfeier an die Opfer erinnert. Innenminister Strobl, der Uni-Rektor und Heidelbergs OB fanden eindringliche Worte.

Mit einer Trauerfeier in der Peterskirche wurde an die Opfer des mutmaßlichen Amoklaufs an der Universität Heidelberg gedacht. Vertreter der Universität Heidelberg, Rettungskräfte, Studierende und für die Landesregierung Vizeministerpräsident Thomas Strobl (CDU) entzündeten Kerzen und stellten sie auf eine symbolische kleine Klagemauer im Altarraum der Universitätskirche.

Strobl beim Gedenkgottesdienst: „Wir sind bei Ihnen“

Baden-Württembergs Innenminister Strobl drückte in seiner Trauerrede in der Heidelberger Peterskirche sein Beileid aus. Er hoffe, dass die körperlichen und seelischen Wunden schnell heilen mögen. Es sei wichtig, trotz des schlimmen Erlebten an das Gute im Menschen zu glauben.

Uni-Rektor Eitel: Wissenschaftliche Community steht hinter uns

Universitätsrektor Bernhard Eitel sagte, man sei nicht alleine. Hundertfach habe es aus aller Welt Beileids- und Solidaritätsbekundungen gegeben. Man stehe zusammen und bleibe weltoffen. Das bedeute es „Universität“ zu sein. Man sei nicht allein.

Oberbürgermeister Würzner: „Ganz Heidelberg steht zur Seite“

Auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) sprach die Solidarität an, die in Heidelberg nach der Gewalttat vorherrscht. Universität und Stadt seien untrennbar miteinander verbunden.

Zum Ende des Gottesdienstes legten Studierende und Besucher symbolisch weiße Rosen nieder.

12:24 Uhr: Schweigeminute zur Tatzeit für die Opfer

Außerdem gab es um 12:24 Uhr eine Schweigeminute zum Gedenken der getöteten 23-jährigen Studentin und ihrer drei verletzten Kommilitonen.

12:24 Uhr – zu diesem Zeitpunkt kamen am vergangenen Montag die ersten Notrufe aus dem Vorlesungssaal der Uni Heidelberg, in dem der Täter mehrfach auf die 30 Erstsemester schoss.

„Wir rufen alle Mitglieder und Angehörigen unserer Universität auf, um 12:24 Uhr innezuhalten, ebenso wie alle Bürgerinnen und Bürger, unsere Freunde und Partner in aller Welt, die bereits in so vielfältiger Weise ihre Anteilnahme, ihre Solidarität und ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht haben.“

Trauerfeier in Mensen und Cafés in Heidelberg übertragen

In der Zeit von 11 bis 14 Uhr ruhten an der Universität Heidelberg auch die Lehrveranstaltungen, damit Lehrende und Studierende gemeinsam an der Gedenkfeier teilnehmen konnten.

Das Studierendenwerk Heidelberg hatte auch Live-Übertragung der Trauerfeier in einer Reihe von Heidelberger Mensen und Cafés ermöglicht – zum Beispiel im Marstallcafé, in der Zeughaus-Theke und im Theatersaal der Triplex-Mensa.

Student schoss an Uni Heidelberg um sich, Motiv unbekannt

Am Montag, dem 24. Januar, hatte ein 18-jähriger Student in einem Heidelberger Hörsaal auf dem Campus-Gelände im Neuenheimer Feld mehrmals auf andere Studierende geschossen. Eine 23-jährige Studentin starb an den Folgen eines Kopfschusses, drei weitere Studierende wurden verletzt. Nach der Tat tötete sich der 18-Jährige selbst. Das Motiv für den Angriff ist laut Polizei weiterhin unklar.