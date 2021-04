Zehn Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd hat in Minneapolis der Prozess gegen den mutmaßlich verantwortlichen, weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin begonnen. Ihm drohen bis zu 40 Jahren Haft.

Acht Minuten lang soll der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin den Afroamerikaner George Floyd zu Boden gepresst haben – das Knie des Polizisten am Hals von Floyd. „I can't breathe“ hatte dieser immer wieder gefleht. Doch schließlich starb Floyd.

Die Erwartungen an den Prozess sind groß. Floyds Schicksal hatte in den USA mitten in der Corona-Pandemie monatelang zu Massenprotesten gegen Polizeigewalt und Rassismus geführt.

Floyd hatte 27 mal gefleht, ihn atmen zu lassen

Fast ein Jahr nach der Tötung hat das Hauptverfahren gegen Chauvin begonnen. Ihm wirft die Anklage unter anderem Mord zweiten Grades vor, worauf im Bundesstaat Minnesota bis zu 40 Jahre Haft stehen. Staatsanwalt Jerry Blackwell erklärte in seinem Eröffnungsstatement, dass Chauvin „exzessive“ und unverhältnismäßige Gewalt eingesetzt und damit seine Pflichten als Polizist verletzt habe. Floyd sei in Handschellen gewesen und habe 27 mal gefleht, ihn atmen zu lassen, doch Chauvin habe nicht von ihm abgelassen, so der Staatsanwalt. Die Beamten hatten Floyd wegen des Verdachts festgenommen, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.

Weitere Polizisten im Fall Floyd angeklagt

Emotionale Geste vor dem Prozess

Freunde und Anwälte der Floyd-Familie knieten acht Minuten und 46 Sekunden vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis nieder, was exakt der Dauer entspricht, während der der angeklagte Ex-Polizist Derek Chauvin Floyd sein Knie in den Nacken gedrückt hatte. Vor dem Gerichtsgebäude gab es außerdem Demonstrationen. „Verurteilt die Polizisten“, schreien rund 100 Protestteilnehmer. SWR-Korrespondent Arthur Landwehr war in Minneapolis vor Ort.

Chauvin plädiert auf nicht schuldig

Die Gerichtsverhandlung sei „ein Referendum“ darüber, „wie weit Amerika in seinem Streben nach Gleichheit und Gerechtigkeit für alle gekommen ist“, sagte der Anwalt der Floyd-Familie, Ben Crump. Chauvin selbst plädiert auf nicht schuldig. Der Ex-Polizist ist derzeit auf Kaution frei und muss während des Prozesses anwesend sein. Dem 44-Jährigen drohen bis zu 40 Jahre Haft, falls er für den am schwersten wiegenden Vorwurf, „Mord zweiten Grades“, verurteilt wird.

Die Fakten sind einfach. Was George Floyd tötete, war eine Überdosis an exzessiver Gewalt. Ben Crump, Anwalt der Familie Floyd

Floyd wird in den USA beigesetzt

Prozess wird im Internet übertragen

Wegen der andauernden Corona-Pandemie kann die Öffentlichkeit nicht an dem Verfahren teilnehmen. Deswegen wird der Prozess im Internet übertragen.