Nach den Diskussionen um die Aberkennung ihres Doktortitels ist Familienministerin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch zurückgetreten.

Seit Wochen wurde darüber diskutiert, ob Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) der Doktortitel aberkannt wird oder nicht. Am Mittwoch hat Giffey selbst die Reißleine gezogen und ist zurückgetreten. Laut ihrem Ministerium hat Giffey Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Sitzung des Bundeskabinetts um Entlassung aus ihrem Amt gebeten.

Der Grund für ihren Rücktritt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: das laufende Verfahren der Freien Universität Berlin zur Überprüfung ihres Doktortitels und die Diskussionen rund um ihre Dissertation.

Justizministerin Lambrecht übernimmt Amt

Die SPD will den freien Ministerposten nicht mehr neu besetzen. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) werde Giffeys Amt zusätzlich übernehmen, teilten die Partei-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit.

Lambrecht habe sich bereiterklärt, die Aufgaben bis zum Ende der Legislaturperiode zu übernehmen. Die endet mit der Bundestagswahl am 26. September – also in etwa vier Monaten.

Kanzlerin bedauert Giffey-Rücktritt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) findet es schade, dass Giffey ihren Rücktritt eingereicht hat: „ Ich nehme diese Entscheidung mit großem Respekt, aber ich sage auch mit ebenso großem Bedauern entgegen. “ Merkel habe mit Giffey sehr gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Dafür danke sie ihr von Herzen.

„ Sie hat sich mit Leidenschaft und Geschick für ihre politischen Themen eingesetzt “, sagte die Kanzlerin. Wichtige und bleibende Fortschritte seien für Familien, Frauen, Jugendliche und Senioren auf den Weg gebracht worden. „ Ich wünsche ihr für die kommende Zeit alles Gute. “

Verfahren nach 10 Jahren wieder aufgenommen

„ In den letzten Tagen sind erneut Diskussionen um meine Dissertation aus dem Jahr 2010 aufgekommen “, sagte Giffey. Das Verfahren um die Überprüfung ihres Doktortitels sei im Jahr 2020 wieder aufgerollt worden. Sie habe daraufhin erklärt, ihren Titel nicht mehr zu führen, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens.

Jetzt habe ihr die Freie Universität Berlin im laufenden Prüfungsverfahren bis Anfang Juni Zeit für eine Stellungnahme gegeben. Diese Frist werde sie wahrnehmen, sagte Giffey. Danach solle das laufende Verfahren abgeschlossen sein.

Die Mitglieder der Bundesregierung, meine Partei und die Öffentlichkeit haben aber schon jetzt Anspruch auf Klarheit und Verbindlichkeit. Daher habe ich mich entschieden, die Bundeskanzlerin um Entlassung durch den Bundespräsidenten aus meinem Amt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu bitten.

Giffey bedauert mögliche Fehler

Trotz dieser Entscheidung stehe sie weiterhin zu ihrer Aussage, ihre Dissertation nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben zu haben. „ Ich bedauere, wenn mir dabei Fehler unterlaufen sind. Sollte die Freie Universität in ihrer nunmehr dritten Überprüfung meiner Arbeit zu dem Ergebnis kommen, mir den Titel abzuerkennen, werde ich diese Entscheidung akzeptieren. Bereits heute ziehe ich die Konsequenzen aus dem andauernden und belastenden Verfahren. Damit stehe ich zu meinem Wort. “

Ihre Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin bleibe von ihrer Entscheidung, als Familienministerin zurückzutreten unberührt, sagte Giffey weiter.