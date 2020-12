Wegen des steigenden Wasserspiegels droht eine Insel in Kenia zu verschwinden. Tierschützer haben deswegen jetzt eine seltene Giraffe per Boot gerettet.

Ein guter Tag für die Tierschützer des Northern Rangelands Trust. Sie haben eine seltene Giraffe, eine Rothschild-Giraffe, vor dem Hochwasser auf der Insel Longicharo gerettet:

Hochwasser: Insel in Kenia wird zu klein

Der Wasserspiegel auf der kenianischen Insel Longicharo sei zuletzt etwa 15 Zentimeter pro Tag gestiegen, wie die Organisation Save Giraffes Now erklärte. Die Insel sei früher eine rund 40 Hektar große Halbinsel gewesen, inzwischen sei sie nur noch etwa 3 Hektar groß. Weil die Insel inzwischen zu klein für die dort lebenden Giraffen wurde, transportierten die Tierschützer eine der Giraffen jetzt zum Festland. Die Giraffe „Asiwa“ wurde auf einem extra für die Rettung gebauten Boot zum Festland gebracht. Die Seiten des Boots seien besonders hoch gebaut und verstärkt worden, damit das Weibchen nicht mitten im See darüber springen konnte.

Tierschützer transportieren Asiwa, eine seltene Rothschild-Giraffe, auf einem Boot von der Insel Longicharo im Baringosee im Westen von Kenia, wo sie bisher mit anderen ihrer Art gelebt hat, auf das Festland. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Northern Rangelands Trust | Handout

Neue Heimat für Giraffe Asiwa

Die Giraffe „Asiwa“ sei mit Hilfe von Mangos auf das Boot gelockt worden, teilte die Organisation mit. Das Weibchen habe inzwischen die Überfahrt gut überstanden und gewöhne sich aktuell an ihre neue, 17,7 Quadratkilometer große Heimat. Ihr neues Reservat liegt in einem Schutzgebiet, dem Ruko Community Conservancy.

Noch sieben weitere Giraffen befänden sich auf der Insel Longichar und sollen nach und nach gerettet werden.

Was machen die Giraffen überhaupt auf der Insel?

Die seltenen Rothschild-Giraffen seien laut der Organisation 2011 auf die Insel gebracht worden, um dort die Population wieder aufzubauen. Die Tiere wären einst auf der Insel zuhause gewesen.

Warum das Wasser im Baringo-See so ansteigt, weiß momentan noch keiner. Wissenschaftler versuchen das gerade herauszufinden. Zum einen könne es an geologischen Veränderungen tief im Erdboden liegen, aber auch die zunehmende Abholzung könne laut des Berichts zu mehr Sediment in den Seen und damit zu Hochwasser führen.