Die UEFA schäumt, Söder ist sauer, die Polizei in München ermittelt: Ein Greenpeace-Aktivist ist mit einem Gleitschirm bei der EM2021 direkt auf dem Spielfeld gelandet, kurz vor Anpfiff des Spiels der DFB-Elf gegen Frankreich. Die Folgen für den Mann aus Baden-Württemberg sind hoch.

Es war riskant und es gab Verletzte - bei der Aktion eines Greenpeace-Aktivisten in der Allianz-Arena am Dienstagabend bei der EM 2021. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist sauer - und hat Konsequenzen angekündigt. „Das wird genau behandelt, das sind klare Verstöße“, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. „Das ist kein Kavaliersdelikt.“

Wir verurteilen die Aktion, derjenige hat nicht nur sich und andere gefährdet und verletzt. Das hätte weitaus schlimmer ausgehen können.

Die Europäische Fußball-Union UEFA sprach von einer „rücksichtslosen und gefährlichen Aktion“ , die schwerwiegende Folgen für viele Menschen hätte haben können.

Greenpeace-Aktivist stört Jogis Jungs bei der EM 2021

Was ist passiert? Kurz vor dem Anpfiff Dienstagabend in München – ein Motorschirm-Pilot fliegt zunächst über das Stadion und versucht, einen großen gelben Ball in die Arena sinken zu lassen. Der 38 Jahre alte Mann aus Baden-Württemberg gerät dabei in eine Stahlseilkonstruktion am Stadiondach und kommt ins Trudeln. Nur mit großer Mühe kann er einen Absturz in die Zuschauerränge verhindern. Auf Bildern ist zu sehen, wie er dennoch einige Zuschauer streift und verletzt.

Ein Update zur Landung des Greenpeace-Aktivisten im Stadion: Zwei Personen wurden laut Polizei verletzt, beide am Kopf. Der Greenpeace-Aktivist ist noch im Stadion und wird befragt. Mögliche Straftatbestände: gefährliche Körperverletzung und Hausfriedensbruch. #EURO2020 #FRAGER https://t.co/5llu69Xa5g

Zwei Zuschauer von Greenpeace-Aktivist am Kopf verletzt

„Beide Personen werden aktuell in Münchner Krankenhäusern behandelt“ , sagte ein Polizeisprecher. Der Pilot selbst habe keine Verletzungen. Er wurde von Sicherheitskräften aus dem Innenraum geführt. Nach Polizeiangaben befand er sich während des Spiels im Stadion in der Gefangenensammelstelle und wurde dort befragt. Es bestehe „der Straftatverdacht auf gefährliche Körperverletzung und Hausfriedensbruch“.

Laut Greenpeace richtet sich die Landung eines Aktivisten vor Anpfiff gegen den Sponsor Volkswagen. Die Szene hier noch einmal aus einer anderen Perspektive. #EURO2020 #FRAGER https://t.co/VLHZhoRRD8

Auch viele Zuschauer sind einfach fassungslos und filmen die Bruchlandung:

MUST SEE: Die Flugeinlage des Greenpeace Bruchpiloten #FRAGER #EURO2020 https://t.co/NnZNkPNbFC

Was wollte Greenpeace mit der Aktion bei der EM 2021?

Eigentlich wollte die Umweltorganisation damit gegen Sponsor Volkswagen protestieren. Greenpeace entschuldigte sich sofort noch während der laufenden ersten Halbzeit: „Der Pilot wollte gar nicht ins Stadion. Er wusste, dass es zu gefährlich ist“ , sagte ein Greenpeace-Sprecher auf Anfrage der Sportschau. Möglicherweise sei er vom Wind überrascht worden. Geplant sei eigentlich gewesen, dass der Pilot lediglich einen großen Latexball ins Stadion fallen lässt, auf dem die Botschaft stand, die Greenpeace verbreiten wollte, so der Sprecher.