Zug und Lkw krachen in Gomadingen zusammen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

An einem Bahnübergang in Gomadingen im Kreis Reutlingen ist es am Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lastwagen und ein sogenannter Zugbus stießen nach Auskunft der Polizei zusammen.