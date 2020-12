In diesem Jahr müssen bei vielen Menschen auf der ganzen Welt besonders viele schlechte Erinnerungen weg geschreddert werden. In New York gibt es dazu einen Extra-Brauch: den Good Riddance Day.

Die Corona-Pandemie hat in New York City gewütet: Mindestens 25.000 Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. Hier kommt der sogenannte Good Riddance Day ins Spiel – in diesem Jahr zwar größtenteils virtuell, aber für viele Menschen bedeutsamer dennje.

Wie funktioniert der Brauch am Good Riddance Day?

Unter anderem Umständen läuft der Good Riddance Day so ab: Um zwölf Uhr mittags können die Menschen der Metropole zum Times Square kommen, um dort in einem großen Schredder die unerwünschten Erinnerungen an das vergangene Jahr zu zerstören.

In diesem Jahr ist das aber anders: Nun sind die New Yorker quasi zur Heimarbeit aufgerufen. Die Zettel sollen Zuhause vernichtet, Videos davon im Internet hochgeladen werden.

Wer die Arbeit lieber anderen überlassen will, kann seine schlechten Erinnerungen auch twittern. Sie werden dann kollektiv ausradiert. Bilder vom Times Square zeigen aber auch in diesem Jahr Menschen vor Ort mit dem riesigen Schredder.

Tradition in NYC seit 2007

2007 hat die Times Square Alliance die Tradition südamerikanische Einwanderer aufgegriffen. Anhänger dieser Tradition verbrennen zum Jahresende Puppen, die sie zuvor mit Gegenständen ausgestopft haben, die schlechte Erinnerungen ans vergangene Jahr wecken.

Dass der Good Riddance Day allerdings die Erinnerungen an die Corona-Pandemie tilgen kann, ist unwahrscheinlich. Seit Thanksgiving steigen die Infektionszahlen wieder stark an. Die Krankenhäuser der Stadt sind bereits wieder so voll wie zuletzt im Frühjahr. Und für Mitte Januar hat der US Chef-Immunologe Anthony Fauci bereits eine sehr dunkle Zeit vorhergesagt.