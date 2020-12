New Yorker feiern Good Riddance Day

In diesem Jahr müssen bei vielen Menschen auf der ganzen Welt besonders viele schlechte Erinnerungen weg geschreddert werden. In New York gibt es dazu einen Extra-Brauch: den Good Riddance Day.

Der Brauch sollte eigentlich vor allem digital stattfinden, aber viele New Yorker sind dennoch zum Times Square gekommen. Sie wollen ihre schlechten Erfahrungen des vergangenen Jahres selbst schreddern. dpa Bildfunk picture alliance / AA | Tayfun Coskun Und so sieht er aus: der berühmte Schredder. Oben kommen die Zettel rein – und die Sorgen sind weg. Zumindest in der Theorie. dpa Bildfunk picture alliance / AA | Tayfun Coskun Auf dem Zettel dieses Herren stehen Dinge wie „Selbstzweifel, Faulheit, Prokrastination und emotionale Lasten". dpa Bildfunk picture alliance / AA | Tayfun Coskun Ein anderer hat die geliebten Menschen auf seinen Zettel geschrieben, die wegen Covid-19 alleine in einem Krankenhaus sterben mussten. dpa Bildfunk picture alliance / AA | Tayfun Coskun