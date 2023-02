Die Church of England kündigte an, dass sie mit ihrer Tradition brechen könnte, Gott als „er“ zu bezeichnen. Weg mit dem Bild vom Mann mit langem weißen Bart. Wir spielen das mal durch und schweifen eventuell auch etwas ab...😁 Ist Gott nicht eigentlich viel mehr?

Gott gendern – wie würde das aussehen?

Ist Gott nicht eigentlich viel mehr?

Vom Fußball und seinen Göttern!



Es ist keine neue Diskussion, aber jetzt könnte es echt ernst werden. Die Church of England will eine inklusivere Sprache wählen, wenn sie sich auf Gott bezieht. „Vater unser im Himmel“ wäre dann genderneutral zum Beispiel „Göttlichkeit im Himmel“.

So könnte man Gott nach einem Vorschlag des katholischen Verbands junger Menschen (KjG) gendern: Mit einem Gendersternchen, die Schreibweise wäre dann „Gott*“. Eine andere Option könnte sein „Gott+“, also mit einem Pluszeichen, das auch als Kreuz gelesen werden könnte.

Man könnte Gott auch ganz geschlechtsneutral benennen: Singular ist dann Göttlichkeit oder das Göttliche, Plural sind Gottheiten.

Gendern: Sinnvoll oder Quatsch?

Ist Gott männlich? Weiblich? Beides? Weder noch? In den christlichen Schriften ist die Antwort nicht so einfach. Gott wird oft als himmlischer Vater bezeichnet, der den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Gleichzeitig widersprechen andere Teile der Bibel dieser Vorstellung und sagen, dass Gott zu gleichen Teilen männlich und weiblich ist und die Summe und der Schöpfer aller Dinge ist.

Und genau deshalb kündigte die Church of England laut der britischen Zeitung The Guardian an, dass sie erwägen werde, die Verwendung von „he“ und „him“ einzustellen und stattdessen geschlechtsneutrale Pronomen zu verwenden. Es wurden keine Einzelheiten des Projekts bekannt gegeben.

Gott gendern ist im Grunde also kein Problem. Aber wir haben noch so viele andere Fragen. Ist Gott denn nicht in Wirklichkeit ein DJ?

Die größten Hits und ihre Geschichte 27.12.2022 God Is A DJ – Faithless Dauer 4:45 min God is a DJ singt Maxi Jazz 1998 auf der neuen Single der britischen House-Band Faithless. Maxi Jazz hat dieses Gefühl in vielen Konzerten erlebt und spielt sich mit diesem neuen Faithless-Hit, zwei Jahre nach ihrem Erfolg mit Insomnia, erneut die internationalen Charts.

Uns interessiert auch: Hat Gott Humor? Nehmen wir diese Geschichte: Der Kampfname von Quizzchampion Sebastian Jacoby bei der ARD-Sendung Gefragt gejagt ist „Der Quizgott“.

Immer wieder gibt es darüber Beschwerden, dass der Name Gott doch bitte nicht in einem so banalen Zusammenhang verwendet werden dürfe, erzählt Sebastian Jacoby in der SWR3-Kristian-Thees-Show. Was verhandelt der Quizgott Jacoby bei diesen Vorwürfen mit Gott direkt?

Nachrichten 11.2.2023 Beschwerden über den Quizgott Dauer 0:43 min Der Kampfname von Quizzchampion Sebastian Jacoby bei Gefragt gejagt ist der QUIZGOTT. Immer wieder mal gibt es Beschwerden, dass der Name Gott doch bitte nicht in einem soloc banalen Zusammenhang verwendet werden dürfe. Ähnliche Diskussionen gab es schon um den Begriff Fußballgott ....



Ungeschlagen im Sprücheklopfen ist Fußballer Zlatan Ibrahimovic: „Ich bin immer noch Gott, die Nummer 1“ - gerade erst gesagt, nachdem er wegen einer Kreuzband- und Meniskus-Operation seit Juni 2022 ausgefallen war. Freitag war er erstmals in dieser Saison im Kader von Milan. Darum gehts aber hier gar nicht. Sondern um eine weitere Variante von Gott: Dem Fußballgott.

Ich bin immer noch Gott. Jetzt kehre ich zurück und dann spielt eine andere Musik!

Fußballgott Zlatan Ibrahimovic bei der Arbeit! IMAGO IMAGO / Bildbyran

Unvergessen auch dieser Dialog:

Reporter: „Wer gewinnt das Spiel?“

Zlatan Ibrahimovic: „Das weiß nur Gott.“

Reporter: „Es ist etwas schwierig, ihn zu fragen.“

Ibrahimovic: „Na ja, er steht doch direkt vor dir.“

Nach allen Überlegungen und Abschweifungen: Ob Gott, Göttin, dazwischen oder außerhalb – das kann wohl jede und jeder für sich entscheiden. ❤️