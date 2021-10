Greta Thunberg ist ausgelassen, singt schief, tanzt wild und hat sichtlich Spaß: Viele kriegen da einfach gute Laune, aber auch Spott muss Greta danach ertragen.

Greta Thunberg haben wir wohl alle eher als ernste junge Frau abgespeichert – die an der Spitze der Klimabewegung kämpft. Ausgelassen sehen wir sie selten. Deshalb macht das Video, das am Wochenende viral ging, auch echt Spaß: In Stockholm singt und tanzt sie gemeinsam mit einem weiteren Klimaaktivisten zu Rick Astleys Nummer-Eins-Hit „Never gonna give you up“.

Die Konzerthalle bebte – die Fans feierten die beiden, auch ihre schiefen Töne. Und das Netz feierte mit:

Ich hab’s so oft angeschaut. Again and again. Ich liebe alles daran. Schön, @GretaThunberg so glücklich und frei zu sehen. https://t.co/AkUeBXtD5l

@stephanpalagan Btw "Greta Thunberg ist cooler als alle Mitglieder der "Jungen-Union" zusammen... "Yes world, you just got rickrolled, by Greta 🕺" via @beimwort und @AnaSagt https://t.co/IuypgYKCR0

Hätte mir gestern jemand gesagt, dass es dieses Video von Greta Thunberg gibt, ich hätte es nicht geglaubt. https://t.co/Cku5QArfld

Hab ich mir bestimmt schon 10 mal angeschaut, so toll finde ich dass sie neben all der Ernsthaftigkeit, und dem Hype um ihre Person auch Spaß hat, und einfach eine fröhliche junge Frau sein kann, ab und zu zumindest. #Rickroll #GretaThunberg https://t.co/naoTSlynyW

Das sagt Greta zu ihrem Auftritt:

Wir sind letztlich einfach Teenager, die miteinander herumalbern, nicht nur die wütenden Kinder, als die uns die Medien oft darstellen.

Wie bei jedem Auftritt von Greta gibt es auch Häme: Sie polarisiert immer, egal was sie macht.

Das Konzert am Samstag in Stockholm war Teil einer Reihe, die von den Klimaschützern Fridays for Future und dem Festivalveranstalter Livegreen unter dem Titel „Climate live“ in 45 Ländern veranstaltet wird.