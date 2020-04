Corona-Hochhaus in Grevenbroich: Behörden finden fünf weitere Infizierte – und einen Toten

Zwei infizierte Familien aus einem Hochhaus in Grevenbroich haben sich nicht an die Quarantäne-Auflagen gehalten. Jetzt sitzen über 400 Menschen fest. Fünf weitere von ihnen sind infiziert. Und: In dem Hochhaus wurde ein Toter gefunden.