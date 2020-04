auf Facebook teilen

Vor ein paar Jahren noch war Griechenland das Krisenland Europas. In der aktuellen Corona-Krise scheint das aber ganz anders. SWR-Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann sagt: Kaum ein Land in Europa hat die Corona-Situation so gut im Griff wie Griechenland.