Die Bäume verkohlt, die Gärten zerstört, die Häuser in Trümmern – viel Schlimmes haben wir in den vergangenen Tagen gesehen. Doch gerade auf der griechischen Insel Euböa haben die Feuer gewütet, als wollten sie für immer brennen. Ein Video zeigt das Ausmaß der Schäden.

Rund ums Mittelmeer haben sich in den vergangenen Tagen schreckliche Szenen abgespielt. Doch nirgendwo schien es schlimmer zu sein als auf Euböa. Diese Aufnahmen hat der griechische Youtube-Kanal Up Stories gemeinsam mit der griechischen Wetterbehörde veröffentlicht:

Feuer war eine „Naturkatastrophe von beispiellosen Dimensionen“

Mittlerweile versuchen dort fast 1.000 Feuerwehrleute, der Flammen Herr zu werden. 14 Hubschrauber sind im Einsatz und auch am Dienstag fraß sich der riesige Brand durch die Wälder im Norden der Insel.

Beteiligt waren Einsatzkräfte aus der Ukraine, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Polen, der Schweiz und Ägypten. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sagte am Montagabend im Fernsehen, die vergangenen Tage seien die härtesten für Griechenland in den vergangenen Jahrzehnten gewesen. In einigen wenigen Tagen seien 586 Waldbrände ausgebrochen: „Wir haben es mit einer Naturkatastrophe von beispiellosen Dimensionen zu tun.“

Einwohner Euböas und örtliche Politiker hatten geklagt, im Kampf gegen die Brände fehle es an Menschen und Ausrüstung. Viele Löschflugzeuge seien zu spät losgeschickt worden. Als die Lage dann bedrohlich war, sei der Einsatz der Maschinen bereits zu gefährlich gewesen. Mitsotakis bat um Verzeihung für jegliche Fehler und Schwächen und versprach Hilfe beim Wiederaufbau.