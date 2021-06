Mann nach Hochhausbrand in Mainz-Gonsenheim in Untersuchungshaft

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

In einem Hochhaus in der Elsa-Brändström-Straße in Mainz-Gonsenheim war am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte mussten fast hundert Menschen aus dem Gebäude holen. Ein Mann sitzt in Untersuchungshaft.