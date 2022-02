In einem Wohnkomplex in Essen ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen und hat sich zu einem Großbrand entwickelt. Durch den Sturm fing der ganze Wohnkomplex an zu brennen. Mindestens 35 Wohnungen standen in Flammen. Die Feuerwehr ist derzeit dabei, Glutnester zu löschen.

Aus dem ausgebrannten Wohnhaus in Essen und aus umliegenden Gebäuden sind etwa 180 Bewohnerinnen und Bewohner in einem benachbarten Audimax der Universität Duisburg-Essen untergekommen - teilweise in Schlafanzügen. Dazu gehörten Kinder, Ältere, Menschen im Rollstuhl, sagte der zuständige Leiter der Betreuung, Sebastian Smitmans, von den Maltesern.

Die Menschen „seien gefasst“ und ruhig. Notfall-Seelsorger würden Gespräche anbieten. In dem ausgebrannten Wohnhaus selbst wohnten nach Angaben der Feuerwehr etwa 100 Menschen.

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), schreibt auf Twitter:

Die Nachrichten aus Essen sind erschütternd. Viele Menschen haben über Nacht ihre Wohnung, Hab und Gut verloren. Ich habe mich bei OB @TKufen in einem Telefonat über die Lage informiert. Mein großer Dank gilt den Einsatzkräften vor Ort, die noch immer gegen das Feuer kämpfen. https://t.co/sWN1WVus4v

Erste Entwarnung: Offenbar niemand ums Leben gekommen

Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) hat sich erleichtert geäußert, dass offenbar niemand ums Leben gekommen ist. Das sei „bei diesem Feuer von diesem Ausmaß nicht selbstverständlich “, sagte Kufen der Deutschen Presse-Agentur. Es werde niemand vermisst. Zum Glück gebe es bisher nur drei Menschen mit einer Rauchvergiftung

Die Wohnungen standen am frühen Montagmorgen plötzlich in Flammen. Die Windböen von Sturm Antonia fachten den Brand zusätzlich an, so dass das Gebäude binnen kürzester Zeit ausbrannte. Laut Medienberichten könnte das Feuer in der Nacht auf einem Balkon ausgebrochen sein.

Sturm als Brandbeschleuniger

Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, wurde um 02.15 Uhr Alarm ausgelöst. Es seien „ alle verfügbaren Kräfte alarmiert “, die Feuerwehr sei mit 130 Einsatzkräften vor Ort im Westviertel und spricht von einem „noch nie da gewesenen Brand“ .

Ein Essener Feuerwehrsprecher sprach im WDR-Radio von einem schwierigen Einsatz, zum Teil könne nur von außen gelöscht werden. Derzeit werden mit Drohnen Wärmebildaufnahmen gemacht. https://t.co/HgzmEw46Nv

Hundert Personen aus den Wohnungen gerettet

Die 100 Personen seien aus dem Komplex in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Man habe das zwar noch nicht genau überprüfen können, „aber das kommt ungefähr hin“ .

Teilweise können wir nicht in die Wohnungen gehen und nur von Außen löschen.

Anwohner in Schlafanzügen aus Wohnungen gerannt

„Das ging alles so schnell“ , sagt einer der Anwohner. Er und seine Söhne haben es rechtzeitig aus der Wohnung geschafft, seine drei Katzen konnte er aber nicht mehr retten. „Meine drei Katzen sind in dem Feuer gestorben. Ich könnte weinen, aber ich bin so leer. Ich wollte die Tiere retten, aber es ging einfach nicht mehr, es kamen solche Flammen daraus. Ich glaube, da hätte ich mich selber in den Tod gestürzt.“

Ein Ende der Löscharbeiten sei noch nicht abzusehen, sagte der Sprecher der Feuerwehr am Morgen. „Das ist sehr schwierig und teilweise gefährlich für die Einsatzkräfte momentan, da in jede Wohnung reinzugehen.“

Der Brand ist nach Angaben der Feuerwehr noch nicht gelöscht. Innerhalb des Gebäudes gebe es immer noch einzelne aufflackernde Brandnester. Eine Ausbreitung des Brandes auf andere umliegende Gebäude könne man dagegen mittlerweile ausschließen.

UPDATE: Nach mehr als acht Stunden ist der Brand nicht gelöscht. Stand jetzt sind glücklicherweise nur drei Personen verletzt worden. Mehr als 150 Einsatzkräfte waren in der Spitze vor Ort. #essen112 https://t.co/wUBRd1vUNx

SWR3-Reporter Daniel Chur ist vor Ort und berichtet für uns:

Wie geht es den Bewohnern? Dauer 0:34 min

Wie ein Polizeisprecher sagte, handelt es sich bei dem Brandobjekt um einen L-förmigen Gebäudekomplex. Die Gebäude seien aus bislang unerklärlichen Gründen nacheinander in Brand geraten.

Der ganze Komplex sei etwa zehn Jahre alt. „Die massive Brandausbreitung hat alle Einsatzkräfte sehr überrascht“ , betonte der Sprecher. So etwas habe man noch nie erlebt. Normalerweise gebe es in modernen Gebäuden Brandsperren, so dass so etwas eigentlich nicht möglich sei. Warum es in diesem Fall dennoch habe geschehen können, müsse untersucht werden. Die Polizei will möglichst bald Ermittlungen aufnehmen.

Grossbrand im Essener-Westviertel! Eine NINA Warnung ist aktiv. Wir sind mit massiven Kräften vor Ort, #Essen112 #grossbrand

Augenzeuge berichtet: „Es glich einem Inferno“

Ein 35 Jahre alter Anwohner war einer der ersten Augenzeugen des Feuers. Er berichtet der Deutschen Presse-Agentur, dass er um zwei Uhr ins Bett gehen wollte, als draußen jemand „Feuer! Feuer!“ geschrien habe. Er versuchte, die Feuerwehr zu rufen, zog sich an und rannte raus.

Dann kamen schon von der ganzen anderen Gebäudeseite Flammen hochgelodert. Es glich einem Inferno. Der Wind peitschte die Flammen an.

Dann sei die Polizei gekommen, und es wurde alles evakuiert.