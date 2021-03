Tankstellenraub in den frühen Morgenstunden – mitten in Karlsruhe. Jetzt sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Zeitweise kreiste auch ein Hubschrauber über der Stadt.

Der Unbekannte überfiel am Samstagmorgen eine Tankstelle in der Karlsruher Amalienstraße mit vorgehaltener Schusswaffe – also mehr oder weniger mitten in der Innenstadt. Er flüchtete zu Fuß und wird seitdem gesucht. Seine Beute: mehrere Hundert Euro Bargeld und Zigaretten.

Der Mann sei komplett schwarz gekleidet gewesen und habe eine blaue Einwegmaske, Handschuhe sowie eine schwarze Basecap mit der Aufschrift „NYC“ getragen. Sie habe sein Gesicht verdeckt, berichtet die Polizei. Ein Angstellter, der beim Überfall allein in der Tankstelle war, blieb unverletzt.

Polizei: keine Gefahr für Karlsruher Bevölkerung

Demzufolge befand sich außer dem Angestellten kein Kunde in der Tankstelle. Es wurde auch niemand verletzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so die Polizei weiter. Zeugen oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben könnten, würden gebeten, sich mit dem Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.