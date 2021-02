Nach der Explosion in einer chinesischen Goldmine haben Bergungskräfte neun Männer tot an die Oberfläche geholt. Ein Bergmann wird weiter vermisst. Einen Tag zuvor konnten elf Männer gerettet werden.

Einsatzkräfte haben in China zwei Wochen nach der Explosion in einer Goldmine neun Bergleute tot geborgen. Die Zahl der Toten steigt damit auf zehn. Noch am Sonntag hatten die Retter elf Bergarbeiter lebend aus einer Tiefe von 600 Metern ans Tageslicht geholt.

Die Ursache für die Explosion am 10. Januar in der Goldmine in ostchinesischen Qixia ist weiterhin unklar. Das für die Goldmine verantwortliche Unternehmen hatte das Unglück zwei Tage lang verschwiegen.

Bergleute bekamen über ein Kabel Essen und Medikamente

Die geglückte Rettungsaktion der elf Bergleute war dramatisch und zog sich über mehrere Tage. Über ein Kabel wurden die Männer mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Am Sonntag wurden sie schließlich aus rund 600 Meter Tiefe heraufgeholt.

Der Zustand des ersten geretteten Kumpel wurde vom staatlichen chinesischen Fernsehen als „extrem erschöpft“ bezeichnet. Von den folgenden zehn hatte einer Verletzungen erlitten. Die übrigen neun seien aber in guter körperlicher und geistiger Verfassung, hieß es.

Bilder der Rettungsaktion im Video:

Erste Lebenszeichen eine Woche nach Explosion

Rettungskräfte hatten eine Woche nach der Explosion erste Lebenszeichen von den Bergleuten vernommen. Wie die Staatsmedien mitteilten, bohrten sie daraufhin Löcher in die Tiefe und hörten dann Schläge gegen das Bohrgestänge. Die Verschütteten konnten über die Bohrer auch einen Zettel mit der Bitte um Medikamente und Verbandszeug nach oben schicken.

Das Schicksal eines Verschütteten sei noch unklar. Die Suche werde so lange fortgesetzt, bis auch er gefunden worden sei, hieß es.

Jedes Jahr Tausende Tote in Chinas Bergwerken

Chinas Gruben gelten als die gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr kommen Tausende Kumpel ums Leben. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen und mangelnde Aufsicht aufgrund von Vetternwirtschaft sind häufig die Ursachen. Viele Unglücke werden auch vertuscht.

Auch das jetzige Unglück soll vom verantwortlichen Bergwerksunternehmen den Behörden erst zwei Tage später gemeldet worden sein. Zwei hohe Funktionäre, der Parteichef und der Bürgermeister von Qixia, seien deswegen entlassen worden, hieß es.