In München soll die „Wiesn“ wieder stattfinden, in Stuttgart läuft das Frühlingsfest. Alles gut? Nein, so die Stuttgarter Grünen: Dort sei vieles sexistisch und diskriminierend.

Viele freuen sich: Nach langer Corona-Pause gibt es wieder Volksfeste. Im Herbst soll das Münchener Oktoberfest, die „Wiesn“, stattfinden, genauso wie der Cannstatter Wasen in Stuttgart. Dort läuft bereits das Frühlingsfest. Doch was Stuttgarter Grüne dort gesehen haben, hat ihnen die Freude am Feiern offenbar verdorben.

Nackte Brüste und Hintern-Pose

Die Grünen-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat kritisiert, was beim Frühlingsfest an Schausteller-Buden und Fahrgeschäften teilweise zu sehen ist, zum Beispiel eine Deko-Statue mit nackten Brüsten.

Ein Stand mit einer Statue einer Frau mit nackten Brüsten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat/Manal Fakhouri

Unter den vielen Beispielen, die die Stuttgarter Grünen fotografiert haben, befindet sich beispielsweise auch das Bild einer jungen Frau: Sie stören sich offenbar an der Pose, durch die der Hintern betont wird. Durch solche Darstellungen würden Frauen „ als verfügbare Ware dargestellt “, kritisiert die Partei.

Die Grünen kritisieren, dass eine junge Frau in dieser Pose gemalt wurde. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat/Manal Fakhouri

Da sei es nicht überraschend, wenn es zu sexuellen Übergriffe komme, so die Grünen. Damit spielen sie auf einen Vorfall vor rund einer Woche an, bei dem ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts eine Frau sexuell belästigt haben soll.

Zeichnungen im Comic-Style teilweise diskriminierend, finden die Grünen

Bei anderen Zeichnungen sprechen die Grünen von Diskriminierung. Dabei geht es vor allem um Motive auf Fahrgeschäften, bei denen Menschen aus anderen Kulturen dargestellt werden, beispielsweise ein Mädchen aus der Südsee.

Nicht okay, finden die Stuttgarter Grünen: Eine Zeichnung zeigt ein kleines Mädchen mit Baströckchen. Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN im Stuttgarter Gemeinderat/Jitka Sklenářová

Die Stadt Stuttgart müsse etwas gegen die Bilder und Statuen unternehmen, fordern die Grünen, denn das Frühlingsfest sei ja eine städtische Veranstaltung. Deshalb müssten die Verträge mit den Schaustellern entsprechend so formuliert werden, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkomme. Die Grünen-Fraktion hat im Stuttgarter Gemeinderat am Freitag einen Antrag zu diesem Thema eingebracht.

Auch diese Zeichnungen sind nach Ansicht der Stuttgarter Grünen diskriminierend (Montage: SWR). Fraktion BÜNDNIS'90/DIE GRÜNEN im Stuttgarter Gemeinderat/Jitka Sklenářová

Volksfeste werden immer wieder kritisiert

Was auf Stuttgarter Volksfesten so alles zu sehen ist, hat schon in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt. Der Stuttgarter Stadtrat Hannes Rockenbauch vom Linksbündnis „Die FrAKTION“ störte sich beispielsweise daran, dass beim Historischen Volksfest 2018 Schauspieler als König Wilhelm I. und Königin Katharina auftraten.

Sie fuhren damals verkleidet in einer Kutsche auf dem Stuttgarter Schlossplatz vor und wurden von Zuschauern beklatscht. Man hätte darauf hinweisen müssen, dass es während der Monarchie in Deutschland sehr schlecht um Menschenrechte stand, forderte Rockenbauch sinngemäß.

Frühlingsfest Stuttgart: Weniger Gewalt und Diebstähle

Auch wenn also beim Frühlingsfest nach Ansicht der Stuttgarter Grünen einiges nicht mehr ins Jahr 2022 gehört, ist dort nach Angaben der Polizei zumindest eine Sache anders als früher: Die Beamtinnen und Beamten mussten sich demnach in diesem Jahr weniger um Gewalt und Diebstähle kümmern. Denn weil es in diesem Jahr wegen Corona keine großen Festzelte gibt, komme überwiegend ein ganz anderes Publikum zum Festgelände Cannstatter Wasen.

Volksfeste auch wieder in RP: Landauer Maimarkt hat begonnen

Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie geht es übrigens auch in Rheinland-Pfalz wieder mit den Volksfesten los. Seit Samstagnachmittag läuft der Landauer Maimarkt, unter anderem mit einem Weindorf und Fahrgeschäften.