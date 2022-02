Alle reden von einem möglichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Aber warum ist die Situation eigentlich so verfahren? Das sind die Hintergründe – einfach erklärt.

Seit Tagen spitzt sich die Situation immer weiter zu: Russland und die Ukraine stehen kurz vor einem Krieg. Während die Ukraine um Hilfe in Europa bittet, rasselt Russland weiter mit dem Säbel und zieht an der Grenze zur Ostukraine Truppen zusammen. Aber warum ist das so? Warum will Russland gegen die Ukraine kämpfen? Darauf gibt es keine einfache Antwort – das hat mehrere Gründe:

Die Idee, dass die Ukraine gar kein eigenständiges Land ist, sondern zuzusagen „im Herzen“ zu Russland gehört, gibt es in Russland schon lange, erklärt Johannes Grotzky von der Universität Bamberg und langjähriger ARD-Korrespondent in Moskau und Wien. Der russische Präsident Wladimir Putin habe diese Idee nun erneut aufgegriffen. Im Kern gehe es darum, dass nach dieser Ideologie die Ukraine gar kein Existenzrecht in ihrer heutigen Form habe. Vielmehr sei nach dieser Theorie die Ukraine auf Kosten Russlands entstanden.

Ausführliche Infos zur ukrainisch-russischen Geschichte zurück bis ins Mittelalter hat Mirko Drotschmann, besser bekannt als MrWissen2go in diesem Video zusammengefasst.

Am 24. August 1991 hat die Ukraine ihre Unabhängigkeit und den Austritt aus der Sowjet-Union erklärt. Die Ukraine als eigenen Staat gibt es in der heutigen Form also erst seit rund 30 Jahren. Und es scheint nicht ganz klar, wohin die Ukraine gehört.

2013 kam es zu gewaltsamen „Euromaidan“-Protesten weil sich die ukrainische Regierung weigerte, ein sogenanntes „Assoziierungsabkommen“ mit der EU zu unterzeichnen. Damit wollte die EU stärker mit der Ukraine zusammenarbeiten und das Land enger an den Westen binden. Auch für die Nato war eine solch engere Zusammenarbeit natürlich interessant.

Grotzky erklärt, dass Putin dem damaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch mit Druck und viel Geld überzeugte, nicht das Abkommen mit der europäischen Union sondern ein Abkommen mit Russland zu unterschreiben.

Doch dann gingen die Maidan-Proteste los. Tausende Ukrainer gingen auf die Straßen und demonstrierten gegen die enge Bindung an Russland. Stattdessen forderten die Demonstranten die Annährung an Europa. Rund 100 Menschen starben und werden heute als Heilige bezeichnet. Der damalige Präsident musste gehen und schließlich wurde der Vertrag mit der EU doch unterzeichnet.

Damals sei eine Mehrheit der Ukrainer nicht für eine engere Zusammenarbeit mit der EU oder eine Mitgliedschaft in der Nato gewesen, sagt Grotzky. Heute sei das aber wohl anders. Die derzeitige Regierung unter Präsident Wolodymyr Selenskyj wird als pro-europäisch und pro-westlich angesehen.

Was man zu den Maidan-Protesten aber auch sagen muss: Es gingen damals nicht nur Demokraten auf die Straße, sondern auch gewaltbereite ukrainische Nationalisten und Faschisten.

Das Video unserer Kollegen von der Deutschen Welle zeigt Bilder der Euromaidan-Proteste im Januar 2014

Scholz warnt Russland vor Angriff auf Ukraine

Es gab aber auch einen Anti-Maidan erläutert Grotzky. Und diese Bewegung hat ihre „heiligen Toten“ in Odessa. Dort verbrannten 48 junge Russen in einem Gewerkschaftshaus, so der Experte. Die Polizei habe verhindert, dass die Feuerwehr den Brand löscht und die Bevölkerung habe gejohlt, als die Männer qualvoll starben. Das habe in Russland riesiges Aufsehen erregt.

Jede Seite hat ihre heiligen Toten.

Gerade im Osten des Landes, besonders im Donbass und auf der Krim gab und gibt es eine große russische Minderheit. Dadurch dass das Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und der EU schließlich unterschrieben wurde, sei für Russland eine rote Linie überschritten worden, sagt Grotzky. Und Russland hat reagiert:

2014 hatte es die Krim annektiert. Das heißt, militärisch eingenommen und besetzt und der russischen Föderation angeschlossen. Der Westen erkennt dies bis heute nicht an und spricht von einem völkerrechtswiedrigen Akt.

Der Donbass im Osten des Landes ist immer noch umkämpft. Dort liefern sich ukrainische Soldaten und Seperatisten immer wieder Gefechte, weil die Separatisten den Anschluss an Russland wollen. Der Kämpfe dort dauern bis heute an.

An genau dieser östlichen Grenze stehen heute nun etwa 100.000 russische Soldaten. Und laut US-Geheimdiensten könnte ein Angriff auf die Ukraine unmittelbar bevorstehen.

Schon die Nato Ost-Erweiterungen 1999 und 2004 waren für Russland ein rotes Tuch. Als Puffer zwischen sich und der Nato sieht Russland damit nur noch Belarus und die Ukraine. Dass die Ukraine der Nato beitritt – was theoretisch möglich wäre – ist ein No-Go für Russland. Das Land fühlt sich in seiner Sicherheit bedroht – und genau das ist der übergeordnete Konflikt, um den es geht.

Russlands Präsident Wladimir Putin möchte, dass die militärische Präsenz in den Ländern, die nach 1997 zur Nato kamen auf ein Minimum reduziert wird. Und dass die Ukraine nie Mitglied der Nato werden kann, erklärt Grotzky.

Der US-Amerikanische Politik-Wissenschaftler John Mearsheimer vertritt die These, dass der Westen zu sehr Druck auf die Ukraine ausgeübt hat, sich zu entscheiden. Das habe dafür gesorgt, dass der Konflikt eskaliert sei.

Aus Sicht der Nato hat Russland mit der Annexion der Krim und den Kämpfen in der Ostukraine die Souveranität des Landes verletzt, sagt der Osteuropa-Experte. Mit den 100.000 Soldaten die nun an der Grenze stehen verschärft sich die Situation erneut.

Die Ukraine fühlt sich permanent durch Russland bedroht und befürchtet nun, dass sich eine Annexion wiederholt. Die Ukraine hat den Westen mehrfach um Hilfe gebeten und auch erhalten.

Allein die USA haben das ukrainische Militär mit mehr als einer Milliarde Euro unterstützt. Die Türkei schickte Drohnen, Großbritannien Militärschiffe. Und auch Deutschland hat erst am Montag weitere Finanzhilfen in Höhe von 150 Millionen als ungebundenen Finanzkredit zugesagt.

Die Ukraine ist allerdings kein Nato-Mitglied und somit könnte es selbst bei einem Angriff Russlands in der Ukraine nicht zum Bündnisfall kommen. Grotzky hält die Gefahr eines großen Konfliktes oder gar eines Weltkriegs für gering.

Das einzige Szenario, das laut Grotzky wirklich bedrohlich wäre: Wenn die USA militärisch, also mit Truppen, in der Ukraine eingreifen und dort direkt gegen russische Truppen kämpfen.

Die Frage lässt sich natürlich nicht abschließend beantworten. Es gibt verschiedene Sichweisen. Einige Beispiele: