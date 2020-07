Die Corona-Pandemie hat die Reisebranche in die Krise gestürzt – und die Urlaubspläne vieler Menschen zunichte gemacht. Gutscheine sollen die Branche retten. Das müssen Kunden beachten.

Im Bundestag steht die Abstimmung über einen Gesetzentwurf an, der die Corona-Auswirkungen zumindest etwas mildern soll: Für ausgefallene Pauschalreisen wird eine Gutscheinlösung eingeführt. So sollen die Unternehmen vor Geldproblemen oder gar Insolvenz geschützt werden, die durch die massenhafte Erstattung von Anzahlungen entstehen können. Im Zweifel springt der Staat ein.

Um welche Fälle geht es?

Der Gesetzentwurf zielt ab auf Pauschalreisen, die vor dem 8. März 2020 gebucht wurden und wegen der Pandemie vom Veranstalter oder vom Reisenden abgesagt wurden. Für gewöhnlich muss der Veranstalter in diesen Fällen bereits geleistete Anzahlungen an den Kunden zurückgeben. Künftig soll er stattdessen einen Gutschein anbieten können.

Muss ich den Gutschein annehmen?

Nein. „Der Reisende hat die Wahl, ob er das Angebot des Reiseveranstalters annimmt oder sein Recht auf Rückerstattung des Reisepreises ausübt“, heißt es im Gesetzestext. „Auf dieses Wahlrecht hat der Reiseveranstalter ihn bei seinem Angebot hinzuweisen.“

Der Gutschein muss den Wert der vom Kunden geleisteten Vorauszahlungen haben. Die Reiseveranstalter dürfen für das Ausstellen und Versenden des Gutscheins sowie für dessen Einlösung keine Gebühren erheben.

Wie lange gilt der Gutschein?

Die Gültigkeitsdauer muss auf dem Gutschein angegeben sein. Sie läuft maximal bis zum 31. Dezember 2021, kann aber auch kürzer sein.

Was ist, wenn der Gutschein abläuft?

Dann muss der Reiseveranstalter den Wert auszahlen. Der Kunde kann die „unverzügliche Erstattung“ verlangen, wenn der Gutschein uneingelöst abgelaufen ist. Die Verbraucherzentrale hilft mit Musterbriefen, falls ein Reiseveranstalter nicht zahlen will.

Was passiert, wenn der Reiseveranstalter pleite geht?

Auch in diesem Fall haben Kunden das Recht, den Wert des Gutscheins ausgezahlt zu bekommen. In der Pflicht ist zunächst der „Kundengeldabsicherer“, also die zuständige Bank oder Versicherung des Reiseveranstalters. Sollte die Deckungssumme von 110 Millionen Euro nicht ausreichen, übernimmt der Bund den Rest. Hierfür muss ein separater Antrag gestellt werden, federführend für die Abwicklung ist das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.