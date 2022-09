Als es in der Talkshow von Sandra Maischberger um eine mögliche Insolvenzwelle ging, hatte der Wirtschaftsminister sehr seltsame Ideen. Sein Ministerium verteidigt seinen Auftritt.

Wirtschaftsminister Robert Habeck im Interview

Eigentlich ist Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Interviews und Talkshows schlagfertig und gut informiert. Er kann komplizierte Sachverhalte verständlich erklären und zeigt, dass er seinen Job versteht. In der Talkshow von Sandra Maischberger am Dienstagabend schien Habeck aber das komplette Gegenteil zu sein.

Es ging – wie so oft in diesen Tagen – um die Energiekrise und ihre Folgen. Viele Betriebe ächzen unter den hohen Preisen für Gas, Strom und Waren – viele Firmen stehen am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Die Moderatorin wollte von Habeck wissen, ob er im Winter eine Insolvenzwelle befürchtet.

„Nicht automatisch eine Insolvenzwelle“: nur aufhören zu verkaufen

Nein, das befürchte er nicht, begann Habeck – wirkte dabei aber, als würde er seine Worte selbst nicht glauben. Als Beispiel nannte er Bioläden oder Bäckereien, er könne sich vorstellen, dass die Betriebe erst einmal aufhören müssten zu produzieren oder zu verkaufen.

„ Dann sind die nicht automatisch insolvent, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen “, sagte Habeck. Maischberger hakte nach: „ Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach zwei Monaten, wenn ich's nicht getan hab, hab ich Insolvenzverschleppung. “

Kritik nach Ukraine-Äußerungen: Was hat Baerbock wirklich gesagt?

Aber auch das brachte den Wirtschaftsminister nicht von seiner Meinung ab, dass eine Firma, die nichts mehr verdient, von einer Insolvenz bedroht sei: „ Man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. “ Wie man kein großes Minus machen wolle, wenn man Leute bezahlen müsse, aber nichts mehr verkaufe, wollte Maischberger von Habeck wissen.

Habecks Anti-Insolvenz-Idee: „Ein paar Monate Pause“

Es könne sein, dass es keine Insolvenswelle gebe, aber dass ich gewisse Geschäfte nicht mehr rentierten, antwortete der Wirtschaftsminister. Die müssten dann vielleicht vorübergehend die Arbeit einstellen, „ aber vielleicht werden die später dann wieder aufgenommen, das kann ja sein “, sagte Habeck. Das sei dann aber keine klassische Insolvenz.

Merz kritisiert Wirtschaftsminister Habeck

CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz warf dem Grünen-Politiker im Bundestag vor, hilflos zu agieren: „Man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmer und vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mit ansehen mussten.“

Habecks Aussagen haben viele Menschen in den sozialen Medien sauer gemacht. Denn eine wirkliche Antwort auf Maischbergers Frage, was die Regierung denn konkret für den Bäcker mache, hatte Habeck nicht. Man arbeite an Unterstützungsprogrammen um den Betrieben zu helfen.

Kritik an Habeck-Aussage nach Maischberger-Interview

Twitter-User Rotrunner_ber schrieb: „ Wenn ein Bäcker seine Energierechnungen nicht mehr bezahlen kann, geht er nicht insolvent, sondern er fährt nur seine Produktion runter und macht einfach ein paar Monate Pause, Schmerz lass nach! “

Habeck hat sich mit dem Insolvenz-Auftritt bei Maischberger sicher keinen Gefallen getan. Die Moderatorin sprach ihn auch auf die sinkenden Umfragewerte an – Habeck konterte, die Kritik von mehreren Regierungspolitikern verletze ihn nicht. Jeder habe seine eigene Art, mit Stress umzugehen.

Peter Wittkamp twitterte Verständnis für Habeck – schließlich habe jeder das Recht, sich auch einmal zu versprechen.

Miss Schnigi schrieb bei Twitter: „ Hätte doch nur jemand Hakle und Görtz rechtzeitig gesagt, dass es gar nicht nötig ist Insolvenz anzumelden. Es hätte vollkommen gereicht einfach aufzuhören zu verkaufen. “ Beide Unternehmen haben gestern Insolvenz angemeldet.

Gerhard Papke, der Präsident der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland und ehemaliger FDP-Fraktionschef und Landtagsvizepräsident in Nordrhein-Westfalen warf Habeck vor, Unfug zu verbreiten: „ Und der Mann entscheidet als Wirtschaftsminister über unsere Energieversorgung? “

Habecks Ministerium reagiert auf Kritik

Das Bundeswirtschaftsministerium verteidigte seinen Chef am Mittwoch: Der Minister habe lediglich „den wichtigen Unterschied“ zwischen Insolvenzen und Betriebsaufgaben deutlich machen wollen, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme.