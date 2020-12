Mann besucht mit Jetski seine Freundin auf der Isle of Man – und sitzt nun in Haft

Ein Mann wollte am Wochenende seine Freundin besuchen. Dafür fuhr er von Schottland mit einem Jetski auf die kleine britische Insel Isle of Man. Jetzt muss er für mehrere Wochen in Haft.