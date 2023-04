per E-Mail teilen

Er ist zwar nur zwei Meter lang, aber wer diesen Blauhai bei Palma sieht, soll ihn der spanischen Küstenwache melden.

Seit 2017 gab es keine Hai-Sichtungen mehr vor der Südwestküste von Mallorca. Jetzt ist es auf der spanischen Urlaubsinsel aber wieder passiert: Ein Blauhai hat sich an einen Badestrand verirrt.

Blauhai bei Palma de Mallorca gesichtet

Wie Mallorquinische Medien berichten, haben Anwohner und Besucher der Gemeinde Santanyí das zwei Meter lange Tier am Sonntagabend am Strand von Cala Llombards gesichtet.

Videoaufnahmen von einer Frau zeigen, wie der Hai seichtes Wasser erreicht hatte und gegen die Wellen kämpfte. Nach kurzem Kampf schwamm er dann aber aus eigener Kraft zurück ins Meer.

Deswegen verirren sich Haie an Badestrände

Blauhaie leben eigentlich in tieferen Gewässern und sind deshalb vorwiegend weit draußen im Meer unterwegs. Bei den Haien, die in Küstennähe entdeckt werden, handelt es sich meist um kranke Tiere, die sich an die Strände verirren.

Der Blauhai von 2017 wurde von der spanischen Küstenwache gefangen und eingeschläfert. Das löste Empörung bei Tierschützern aus.

Das sollen Urlauber tun, wenn sie den Blauhai sehen

Badeurlauber bräuchten aber keine Angst zu haben, so Experten. Wer den Hai mit der markanten Rückenflosse sieht, soll den Notruf wählen, damit Spezialisten dem Tier helfen können.

Traumhaftes Wetter auf Mallorca

Bei dem sonnigen Wetter auf Mallorca haben in den vergangenen Tagen schon einige Urlauber im Meer gebadet. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma liegt bei etwa 17 Grad. Die Lufttemperatur ist tagsüber bereits über der 20-Grad-Marke.

