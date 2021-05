Der Eurovision Song Contest ist nach Corona-Zwangspause zurück auf der Bühne: Mit Publikum und einer bunten, aufwendigen Show startete das erste Halbfinale. Zehn Finalteilnehmer stehen jetzt fest – eine Favoritin ist dabei.

Unter strengen Corona-Auflagen durften 3.500 Menschen das erste ESC-Halbfinale in Rotterdam live miterleben. Die Show war geprägt von jungen Sängerinnen und tänzerisch aufwendigen Inszenierungen. Zehn Länder qualifizierten sich schließlich für die Endrunde am Samstag. Darunter ist auch die Mitfavoritin und Sängerin Destiny aus Malta.

Von den 16 Startern konnten sich außerdem Norwegen, Israel, Russland, Aserbaidschan, Litauen, Zypern, Schweden, die Ukraine und Belgien für das Finale qualifizieren.

Auffällig im ersten Halbfinale waren sehr aufwendige Tanzinszenierungen. Das liegt sehr wahrscheinlich an einer Regeländerung. Denn bisher durfte nur die Musik als Playback eingespielt werden, jetzt darf auch der Hintergrundgesang vom Band kommen. Viele Länder schicken deshalb statt der Live-Hintergrundsänger Tänzer und Tänzerinnen auf die Bühne.

Deutschland gesetzt — mit wenig Chancen auf Top 10

In einem zweiten Halbfinale am Donnerstag treten 17 Länder um die verbleibenden zehn Finalplätze an. Bereits qualifiziert sind neben dem Gastgeber Niederlande die fünf großen Geldgeber des ESC : Italien, Spanien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Für Deutschland tritt der Hamburger Jendrik an. Ihm werden keine großen Chancen zugerechnet: Von den nach dem ersten Halbfinale noch 33 Teilnehmern lag er abgeschlagen auf Platz 25.

Favoriten aus Italien, Malta und Frankreich

In den Wettbüros gilt seit ein paar Tagen die italienische Rockband „Maneskin“ als Favorit:

Dicht gefolgt von der 18-Jährigen Destiny aus Malta:

Auch Barbara Pravi aus Frankreich soll gute Chancen auf den ESC-Sieg haben:

Wegen Corona fiel ESC 2020 erstmals aus

Im vergangenen Jahr hatte der ESC wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal in seiner 65-jährigen Geschichte nicht stattgefunden. Sieger des Contests 2019 war der Niederländer Duncan Laurence. Deshalb findet das Musik-Event in diesem Jahr in Rotterdam statt.