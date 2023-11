per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Ein Mann hat mit seinem Auto eine Absperrung am Hamburger Flughafen durchbrochen und ist aufs Rollfeld gefahren. Er ist nach Polizeiangaben bewaffnet und hat seine Tochter bei sich.

Die Polizei Hamburg geht von einer Geiselnahme des vierjährigen Mädchens aus. Die Ehefrau des 35-jährigen Mannes hatte sich bei der Polizei gemeldet und eine Kindesentziehung gemeldet. Außerdem soll der Mann seine Tat angekündigt haben. Hintergrund soll ein Sorgerechtsstreit sein. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Psychologen seit Samstagabend vor Ort.

++AKTUELL++Derzeit kommt es auf dem Rollfeld des @HamburgAirport zu einem größeren Polizeieinsatz. Wir sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Aktuell gehen wir von einer statischen Geisellage aus. Nähere Informationen folgen.#Hamburg #HamburgAirport pic.twitter.com/dGOml6Ovzw

Die Einsatzkräfte haben Kontakt zu dem 35-jährigen Fahrer und sprechen von einer statischen Einsatzlage.

Update 10:00 UhrDie Einsatzlage ist weiterhin statisch und die Verhandlungen dauern an.Somit gilt nach wie vor➡️Der @HamburgAirport ist gesperrt➡ Weiträumige Straßensperrungen sind eingerichtet➡ Sammelstelle für Medienvertreter am Terminal Tango#Hamburg #HamburgAirport

Das Mädchen sei nach Einschätzungen der Polizei körperlich unversehrt, teilte Sprecherin Sandra Levgrün am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit:

Wir gehen im Moment davon aus, dass es dem Kind körperlich gut geht. Das sagt uns der Blickkontakt, den wir im Moment haben, und die Telefonate mit dem Täter, da ist das Kind im Hintergrund zu hören.

Wie war der Mann in den Flughafen gekommen?

Gegen 20 Uhr hatte der Autofahrer eine Schranke zum Flughafen durchbrochen und war aufs Rollfeld gefahren. Polizisten berichteten, dass er zuerst in die Luft geschossen und dann zwei brennende Flaschen aus dem Auto herausgeworfen habe. Die konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Das Flugzeug, unter dem das Auto abgestellt ist, wurde geräumt.

Der Flughafen Hamburg sieht keine Versäumnisse bei der Sicherung des Geländes. Diese entspreche allen gesetzlichen Vorgaben und übertreffe diese größtenteils, wie eine Flughafensprecherin der dpa mitteilte. Es könne bei der Größe des Airports allerdings nicht ausgeschlossen werden, „dass ein hochkrimineller, unbefugter Zutritt zum Sicherheitsbereich mit brachialer Gewalt erfolgen kann“. Die Alarmketten hätten allerdings einwandfrei funktioniert. Der Flugbetrieb sei sofort nach dem unbefugten Zutritt eingestellt und der Täter lokalisiert worden.

Mitte Juli hatten sich bereits Aktivisten der „Letzten Generation“ Zugang zum Rollfeld verschafft, indem sie ein Loch in einen Außenzaun geschnitten hatten.

Keine Flüge aktuell in Hamburg

Der komplette Flugverkehr ist am Hamburger Airport eingestellt. Zwei Terminals und alle Flugzeuge auf dem Rollfeld wurden geräumt. Die Menschen wurden in Flughafenhotels untergebracht. Reisende sollen sich an ihre Fluggesellschaften wenden.