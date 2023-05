Der Prinz und seine Frau wurden in New York nach eigenen Angaben zwei Stunden lang verfolgt – dabei soll es beinahe mehrere Unfälle gegeben haben.

Die Geschichte erinnert sehr stark an Harrys Mutter: Der Prinz und seine Frau Meghan sind laut einer Sprecherin des Paares in New York Opfer einer „ fast katastrophalen “ Verfolgungsjagd durch Paparazzi geworden. Auch Meghans Mutter Doria sei mit im Auto gewesen.

Die „ gnadenlose “ Verfolgungsjagd der „ höchst aggressiven “ Fotografen am Dienstagabend habe „ mehr als zwei Stunden “ gedauert, sagte die Sprecherin. Es habe dabei mehrere Beinahe-Unfälle „ mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei New Yorker Polizisten “ gegeben.

Harry und Meghan in New York von Paparazzi gejagt

Die Sprecherin erklärte, zwar gebe es ein „ Interesse der Öffentlichkeit “ an Prominenten. „ Das sollte aber nie auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem gehen. “ Harry und Meghan leben in Montecito in Kalifornien, waren am Dienstagabend aber zu einer Gala nach New York gekommen.

Die Verbreitung dieser Bilder fördert angesichts der Art und Weise, wie sie erlangt wurden, eine äußerst aufdringliche Praxis, die für alle Beteiligten gefährlich ist.

Harrys Mutter, Prinzessin Diana, war 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen, nachdem sie von Paparazzi verfolgt worden war.

Bürgermeister von New York äußert sich zum Vorfall

Am Mittwoch gab es eine Presseveranstaltung, bei der Eric Adams, der Bürgermeister von New York, über die Ereignisse sprach. Er bezweifelt, dass es eine zweistündige Verfolgungsjagd gab, betonte aber, dass in einer Stadt wie New York auch nur zehn Minuten extrem gefährlich sein können. Der Taxifahrer, der das Paar kurzzeitig beförderte, sagte, dass die Paparazzi den Wagen zwar verfolgt hätten, aber nicht aufdringlich gewesen seien.