Eine riesige Detonation hat viele Stuttgarter in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Vier Menschen sind verletzt. Eine alte Frau wird vermisst.

Unter den Verletzten sind zwei Kinder. Die vermisste Frau ist 85 Jahre alt. Das Gebäude, in dem sie alle gelebt haben, eine Doppelhaushälfte, ist zum großen Teil eingestürzt – sogar Autos wurden dabei zerstört. „Als wir kamen, lag das halbe Haus auf der Straße“ , hat Feuerwehrmann Daniel Anand SWR3 gesagt. Er war mit 100 Kameradinnen und Kameraden vor Ort. SWR3-Reporterin Aita Koha:

Nachrichten 6.3.2023 Feuerwehrleute kamen aus dem ganzen Stadtgebiet Dauer 0:34 min Nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-West heute früh gegen 3 Uhr - wird noch immer eine 85 Jahre alte Frau vermisst.

Nachbarschaft musste zeitweise evakuiert werden

Das Unglück passierte gegen 3 Uhr. In der Nacht hatte ein Teil des Gebäudes komplett in Flammen gestanden. Auch am Morgen wurde noch gelöscht. Die umliegenden Häuser wurden teilweise evakuiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach einiger Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Details zum Einsturz des Stuttgarter Wohnhauses findet ihr bei SWR Aktuell:

Feuer war kilometerweit zu sehen

In Stuttgart haben sich viele erschreckt: Die Explosion war weithin zu hören. Auch das anschließende Feuer haben viele gesehen, wie man in diesem Tweet gut erkennen kann:

Große #Explosion heute Nacht um kurz nach 03.00 Uhr in #Stuttgart, ein „Wecker“ für den ganzen Kessel. Hoffentlich ist nichts allzu schlimmes passiert, es gibt aber offensichtlich einen großen #Brand. Geschätzt unterhalb des Kräherwaldes. pic.twitter.com/FASker674n

Manche haben es auch nur gehört: