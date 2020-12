In Nordrhein-Westfalen strahlt ein Haus besonders weihnachtlich. Ein Duisburger schmückt sein altes Zechenhaus jedes Jahr mit Tausenden LED-Lichtern. In dem Lichtkunstwerk steckt eine Menge Arbeit – und Geld.

„Wohnt hier der Weihnachtsmann?“ – das werde Andreas Krause oft von Kindern gefragt. Krause lässt sein altes Zechenhaus in Duisburg jedes Jahr in der Weihnachtszeit bunt erstrahlen, und das nicht gerade sparsam. 20.000 LED-Lichter leuchten an den Fenstern, 3.500 sind es an der Haustür und nochmal 5.000 Lichter lassen den Weihnachtsbaum vor der Tür hell leuchten. Zusätzlich blinken an den Hauswänden bunte Weihnachtsmotive – wie etwa ein Weihnachtsmann auf seinem Schlitten. Insgesamt seien es 100.000 Einzellichter, schätzt Krause.

Tausende LED-Lichter sollen Freude verbreiten

Der 58-jährige Krause ist ein absoluter Weihnachtsfan. Seine Motivation für das jährliche Lichtkunstwerk: „Den Leuten draußen 'ne Freude machen und das Lächeln der Kinder – das ist mein Antrieb“, sagte Krause der Deutschen Presse-Agentur. Aber auch er selbst erfreut sich jedes Mal an seinem bunt geschmückten Haus. „Einfach genial“, findet er.

Das Haus von Andreas Krause erstrahlt jedes Jahr ganz weihnachtlich. dpa Bildfunk picture alliance/Rolf Vennenbernd/dpa

Mit Leidenschaft dabei

In dem Kunstwerk steckt eine Menge Arbeit – und billig ist es auch nicht. Aber Krause scheut keine Mühe und Kosten für seine jährliche Weihnachtsbeleuchtung, die vom ersten Advent bis zum 6. Januar für Freude sorgen soll. Rund 1.000 Euro Stromkosten kommen in den sechs Wochen zusammen, erklärte er. Außerdem nehme er 14 Tage Urlaub, um alle LED-Lichter rechtzeitig anbringen zu können. Das erfordert neben der Zeit auch eine sorgfältige Planung – kein Problem für den Logistik-Abteilungsleiter. Krause war dieses Jahr besonders schnell fertig. Am Donnerstagabend gingen zum ersten Mal die Lichter an. Die steuere er über sein Handy und die Fernbedienung, erklärte er.

Tradition seit 1992

Der 58-Jährige lässt das Haus schon seit 28 Jahren pünktlich zum ersten Advent erstrahlen. Seine Frau habe ihn immer dabei unterstützt, doch seit ihrem Tod vor drei Jahren bringt Krause die weihnachtliche Beleuchtung allein an.

Bisher gab es auch jedes Jahr eine traditionelle kleine Eröffnungsfeier. Dann kamen Nachbarn vorbei und zusammen wurde vor dem Lichtkunstwerk Glühwein getrunken. Doch dieses Jahr muss die Feier ausfallen – wegen Corona. „Tja, dann trink ich meinen Glühwein dieses Jahr allein“, sagte der 58-Jährige. An dem Weihnachts-Haus erfreuen kann sich trotzdem jeder – auch von Weitem.