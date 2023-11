Wenn das Haustier stirbt, ist es für viele Tierbesitzer so, als sei ein Familienmitglied gegangen. Dieser Ort in Albstadt soll den Abschied jetzt etwas erleichtern.

Egal, ob es der Hund oder der Hamster ist – wenn das Haustier stirbt, ist das für viele ein großer Verlust. Während früher die toten Überreste der treuen Gefährten auch mal im eigenen Garten verscharrt wurden, greifen immer mehr auf Tierbestattungen und Beisetzung auf einem speziellen Tierfriedhof zurück. In Albstadt im Zollernalbkreis gibt es nun auch den passenden Ort für die Verabschiedung.

Bestattung von Haustieren: Kirche in Albstadt bietet besonderen Service

Anfang Dezember eröffnet in der ehemaligen Pauluskirche in Albstadt-Pfeffingen die Tierbestattungskirche. Es ist die erste in Deutschland, wie Besitzer und Betreiber Ellen Weinmann und Florian Düsterwald sagen. Sie arbeiten seit drei Jahren mit ihrem Unternehmen im Tierbestattungsbusiness. „ Wir beobachten seit geraumer Zeit einen gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Tieren “, sagen die beiden. Vielfach werde um verstorbene Haustiere getrauert wie um einen nahestehenden Menschen.

Anfang des Jahres kaufte das Paar die leerstehende Kirche in Albstadt. Sie gehörte früher der evangelisch-methodistischen Gemeinde. Wegen sinkender Mitgliederzahlen wurde sie aber aufgegeben und verkauft. Im Sommer gab es einen Entweihungsgottesdienst.

In der Pauluskirche in Albstadt-Pfeffingen soll ab 2. Dezember die Tierbestattungskirche eröffnen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein

Tierbesitzer bekommen später Urne mit der Asche

Die Tierbesitzer können die Zeremonie in der Kirche ganz individuell gestalten, erzählt Ellen Weinmann dem SWR. Nach der Bestattung kommen die toten Tiere ins Krematorium. Die Asche kehrt dann zum Beispiel in einer Urne zu den Besitzern zurück. Dann könne die Asche fast überall bestattet werden. Die Beerdigung von Haustieren auf einem Grundstück ist laut Ellen Weinmann nämlich nicht mehr überall erlaubt.

Können alle Tiere bestattet werden? Wie läuft die Bestattung ab? In der SWR3 Morningshow erzählt Ellen Weinmann von der Tierbestattungskirche in Albstadt:

Nachrichten 15.11.2023

Haustier-Bestattung: Reaktionen auf Zeremonie in Albstädter Kirche

Bei vielen SWR3-Hörerinnen und -Hörern kommt die Möglichkeit, Haustiere in der Kirche bestatten zu können, generell gut an. Manchen wäre eine solche Zeremonie in einer Kirche etwas zu viel. Ihnen würde es reichen, wenn sie ihre verstorbenen Tiere in einer Urne beisetzen könnten. Und dann gibt es auch Kritik:

Bestimmt ist die Kirche für Tierbestattungen eine gute Sache, weil eine Abschiedszeremonie hilft, den Tod eines langjährigen Begleiters zu verarbeiten. Oft standen uns die Tiere näher als der Mensch.

(...) Ich wurde vorher vom Tierbestatter angerufen, dass ich meine liebe Großpudelhündin, die vor fünf Wochen gestorben ist, jetzt abholen kann. Allerdings bräuchte ich keine Kirche, da ich die Kirche auch so nicht brauche.

Ein kleiner Sarg steht in der Pauluskirche in Albstadt-Pfeffingen. Es ist die erste Bestattungskirche für Tiere in Deutschland. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Silas Stein

Ich finde es unmöglich, mal wieder diese Unterscheidung zwischen Haus- und Nutztieren zu machen. Das ist ja eine völlig willkürliche Einteilung. (...)