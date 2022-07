Malaika Mihambo bleibt die beste Weitspringerin der Welt. Und nebenbei rettet ihre Goldmedaille das deutsche Team vor der ganz großen Leichathletik-WM-Pleite.

Malaika Mihambo lauschte lächelnd und mit geschlossenen Augen der Nationalhymne, auf der Tribüne fielen der deutschen Leichtathletik-Führung gewaltige Felsbrocken von der Seele: Die Heidelbergerin hat sich die Goldmedaille geholt und auch die Bilanz des Deutschland-Teams gerettet.

Ohne Drama ging das mit der Goldmedaille nicht über die Bühne: Mihambo drohte nach zwei ungültigen Versuchen das Aus.

Nach dem zweiten Versuch konnte ich es nicht fassen, dass der schon wieder ungültig war. Das beunruhigt dann natürlich schon und setzt einen unter Druck.

Sprung ins Glück für Malaika Mihambo. #GOLD im Weitsprung mit 7,00m. #Tokyo2020 #Olympics #LongJump https://t.co/feyaIfNEng

Zitterpartie nach zwei ungültigen Versuchen

Die Heidelbergerin hatte echt Nerven aus Stahl: Nach den zwei ungültigen Versuchen drohte sie schon den Endkampf zu verpassen, erzielte dann aber mit einem Sicherheitssprung 6,98 Meter und durfte die drei weiteren Sprünge absolvieren. Es war ein nervenaufreibender Wettkampf mit 7,12 Metern vor Ese Brume aus Nigeria (7,02 Meter).

„Es ist schwer genug, Weltmeisterin zu werden. Den Titel erfolgreich zu verteidigen, ist aber das, was es etwas ganz Besonderes macht – das ist die Königinnen-Disziplin“ , sagte Malika Mihambo nach dem Sieg.

Bei der Siegerehrung, so Mihambo, kam das ganz große Glücksgefühl durch. „Ich habe mir da einfach nochmal klar gemacht, dass ich mich so darüber freuen kann, wie ich mich weiter entwickelt habe. Dass ich über mich hinauswachsen kann, dass ich immer fester im Leben stehe“ .

Hier könnt ihr ihre Siegerehrung sehen:

„Eine große Party brauche ich heute nicht“ , sagte sie. Jetzt komme die EM in München, und „danach sieht das vielleicht anders aus“ .

Echte Pleite: Schlechteste WM in der Geschichte

Malaika Mihambo bleibt also die beste Weitspringerin der Welt. Und: Ihre Goldmedaille rettet das deutsche Team vor der ganz großen WM-Pleite in Eugene. Außer ihrer Medaille holte nur die Sprintstaffel Bronze. „Wir müssen feststellen, dass wir mit dem Ausgang der WM nicht zufrieden sind und es so nicht erwartet haben“ , sagte Chefbundestrainerin Annett Stein am Sonntag.

Es wird also auch hier sicher nicht gefeiert – denn es ist die schlechteste deutsche Ausbeute in der WM-Geschichte. Die bis dahin wenigsten Medaillen gab es 2003 in Paris mit einmal Silber und dreimal Bronze.