Eine 28-Jährige ist auf dem Mindelheimer Klettersteig abgestürzt – 200 Meter tief. Andere Wanderer wurden Zeugen, konnten aber nicht helfen.

Die Frau aus Heidelberg war am Samstag allein im Kleinwalsertal unterwegs, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie beging den Mindelheimer Klettersteig bei Mittelberg (Vorarlberg) in den Allgäuer Alpen und setzte ihre Route über einen Grat fort.

Dabei verlor sie aus unbekannten Gründen den Halt und stürzte 200 Meter über einen steilen und felsigen Hang ab.

Der Mindelheimer Klettersteig gilt als anspruchsvoll:

Guten Morgen, passt auf euch auf. Mindelheimer Klettersteig https://t.co/1v1zlIp845

Wanderer beobachten Unglück und rufen Bergretter

Beim Sturz erlitt sie der Polizei zufolge schwere Brüche und weitere Verletzungen. Wanderer in der Nähe beobachteten den Unfall und verständigten den Rettungsdienst.

Bei der Bergung durch einen Polizeihubschrauber und die Bergrettung konnte man aber nur noch ihren Tod feststellen. Das Kleinwalsertal ist aufgrund seiner geografischen Lage lediglich über Oberstdorf im Allgäu zu erreichen.