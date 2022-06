Es hätte so romantisch werden sollen – ein Heiratsantrag vor der Kulisse des Dornröschenschlosses im Disneyland. Und dann kommt ein motivierter Angestellter...

Das Disneyland in Paris wirbt damit, der glücklichste Ort der Welt zu sein und bietet sogar extra Hochzeits-Pakete an. Was liegt also näher, als an diesem glücklichen Ort seiner glücklichen Freundin einen Heiratsantrag zu machen?

Kein Heiratsantrag vor Dornröschenschloss

Guter Plan – nur, dass der Antragsteller nicht mit einem Angestellten von Disneyland geplant hatte. Denn der funkte voll dazwischen: Gerade als der Mann auf der Plattform vor dem Dornröschenschloss vor seiner Freundin auf die Knie geht und ihr die Frage aller Fragen stellt, springt der Angestellte dazwischen, schnappt sich das Kästchen mit dem Ring und schiebt das Paar von der Plattform.

Hier seht ihr die verunglückte Antrags-Szene auf Twitter:

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty https://t.co/Dn0VHwCthx

Der Angestellte erklärt dem Pärchen, dass es doch viel schöner sei, den Antrag vor der Plattform zu machen. Im Video sind Buh-Rufe aus dem Hintergrund zu hören.

Disneyland entschuldigt sich bei dem jungen Paar

Auf Twitter schreibt derjenige, der das Video gepostet hat, dass er der beste Freund des Paares sei. Und, dass sie bei Disneyland extra um Erlaubnis gefragt hätten, den Heiratsantrag auf der Plattform zu machen.