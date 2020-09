Der Sommer ist noch nicht vorbei. Bis Mitte der Woche wird es in SWR3Land teilweise über 30 Grad heiß. Regen ist erst mal nicht in Sicht.

Der Blick in den Kalender verrät, es ist nicht mehr lang bis zum Herbstanfang. Beim Wetter ist aktuell nur wenig davon zu spüren. Im Gegenteil. Bereits am Wochenende schien fast überall die Sonne. Und auch in den nächsten Tagen bekommen wir noch mal sommerliches Wetter mit 30 Grad und mehr.

Besonders heiß wird es im Rheintal, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dort sollen die Temperaturen am Montag auf bis zu 32, am Dienstag auf bis zu 33 Grad steigen. Vor allem am Dienstag werde nahezu bundesweit mit mehr als 30 Grad gerechnet. Nur an den Küsten, südlich der Donau und im Bergland soll es nicht ganz so heiß werden.

Ab Mitte der Woche Abkühlung

Regen werde voraussichtlich weiterhin Mangelware bleiben, teilten die DWD-Meteorologen mit. Ab Mittwoch sollen zwar Wolken aufziehen, den vielerorts dringend benötigten Regen würden sie aber nicht bringen. Einzig im Bergland könne es Schauer geben. Im Süden seien eventuell auch Gewitter möglich. Die Temperaturen sollen Mitte der Woche nach unten gehen. Ob das von Dauer sein wird, lässt sich noch nicht genau sagen. Für Donnerstag rechnet der DWD nur noch mit Werten zwischen 16 und 25 Grad.

Dass es doch nicht mehr so lang bis zum Herbst ist, merkt man aber nachts. Da sinken die Temperaturen in einigen Regionen auf einstellige Werte. In der Nähe von Gewässern bildet sich wieder Nebel.