An der Seite von Harald Schmidt wurde Herbert Feuerstein im ganzen Land bekannt. Jetzt ist der Kabarettist, Autor und Entertainer im Alter von 83 Jahren gestorben.

Herbert Feuerstein ist tot. Das teilte sein Haussender WDR mit. Feuerstein starb in seinem Wohnort Erftstadt bei Köln. Bekannt wurde Feuerstein unter anderem durch die Sendung „Schmidteinander“ an der Seite von Harald Schmidt – das Konzept der Sendung stammte von Feuerstein.

Feuerstein produzierte aber auch eine Reihe erfolgreicher eigener Fernsehsendungen wie „Feuersteins Reisen“, spielte Theater und wirkte als Darsteller oder Stimme in vielen Filmen wie „Wickie und die starken Männer“, „Der Schuh des Manitu“, „Die Unglaublichen“ oder „Vollidiot“ mit.

Er war mehr als nur lustig. †RIP Herbert Feuerstein.Gepostet von SWR3 am Mittwoch, 7. Oktober 2020 SWR3, Facebook

Feuerstein war seit 1990 deutscher Staatsbürger

Feuerstein kam 1937 in Zell am See in Österreich auf die Welt. Er arbeitete als Journalist, war in den USA tätig und wurde in Deutschland Chefredakteur des „Madׅ“-Magazins, das unter ihm ziemlich beliebt wurde.

Ab den 1990er Jahren war er vor allem im Fernsehen zu sehen, wo er für sein feinsinniges Wirken mit einer Reihe von Preisen wie dem Grimme-Preis, dem Bambi und dem Comedy-Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. Seit 1990 war Feuerstein deutscher Staatsbürger.

Buhrow würdigt Feuersteins Humor

WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte den „klugen Humor, seine herrliche Albernheit, den intelligent durchdachten Anarchismus“ Feuersteins.

Auch in den sozialen Medien trauern Fans und Kollegen um Herbert Feuerstein.

Ich hatte meinen ersten Fernsehauftritt mit 14 Jahren bei Schmidteinander. Ich erinnere mich an Herbert Feuerstein als einen etwas verschrobenen, aber sehr warmherzigen Menschen, der auch hinter den Kulissen ein sehr zugewandtes, ruhiges Gegengewicht Florian Schroeder, Twitter, 7.10.2020, 14:38 Uhr

@WDRaktuell @DieMaus das Jahr 2020 ist einfach MAD danke an Harald Schmidt, dass du jahrelang der beste Sidekick von Herbert gewesen bist. die da oben werden sich über deine Kreativität freuen. RIP Herbert Feuerstein ..keine Pointe... Ralf Stein, Twitter, 7.10.2020, 14:37 Uhr

Tschüs & Vielen Dank, Herbert Feuerstein! ❤️ Immer noch ein bissl überrascht, dass ich mit ~10 #Schmidteinander mit meinen Eltern gucken durfte. Fabian, Twitter, 7.10.2020, 14:33 Uhr

Wir haben noch ein Buch "Feuersteins Reisen" aus einer vergnüglichen Lesung hier in Seeheim, signiert von Herbert Feuerstein mit Widmung an unsere Familie. #RIP 🎻🎼 Mo♫ika ♬aria 🎹, Twitter, 7.10.2020, 14:34 Uhr