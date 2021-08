Am 1. September ist Herbstanfang. Gefühlt hat der schon vor Wochen begonnen. Aber die Meteorologen machen Hoffnung: Der Herbst soll besser werden als der Sommer.

Es war zum Mäusemelken. Der Blick aus dem Fester zeigte in den vergangenen Wochen oft das gleiche Wetter: Statt Sonne, blauem Himmel, 30 Grad – trüb und Regen. Das bestätigt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD): Nach drei zu trockenen Sommern in Folge hat es in diesem Jahr so viel geregnet wie in nur wenigen Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Zwar war der Sommer laut DWD im Durchschnitt eher überdurchschnittlich warm. Aber: Es handelt sich um den regenreichsten Sommer seit zehn Jahren.

DWD-Bilanz #Deutschlandwetter #August 2021: Der letzte Sommermonat war mit 16,4 °C durchschnittlich warm, 30 Prozent zu nass und wies beim Sonnenschein ein Minus von 30 Prozent auf - auch wieder im Vergleich zur Referenzperiode 1961-1990. Details: https://t.co/b7tXhqjIIo /kis https://t.co/I6EMpAMKSV

Starkregen und Überschwemmungen

Baden-Württemberg zählte mit nahezu 395 Litern pro Quadratmeter auch zu den niederschlagsreichsten Regionen in diesem Sommer, der vor allem durch das Tief „Bernd“ und die verheerenden Unwetter an der Ahr und in Nordrhein-Westfalen geprägt war.

Kreis Ahrweiler nach Flut: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung?

Im Juni war Baden-Württemberg das mit Abstand niederschlagsreichste Bundesland, am stärksten regnete es in Oberschwaben. Am 23. Juni fielen zudem in Nürtingen-Reudern südöstlich von Stuttgart in nur wenigen Stunden 115 Litern pro Quadratmeter.

Bundesweit fielen im Sommer 2021 im Mittel rund 310 Liter pro Quadratmeter – auch das ist fast ein Drittel mehr als im Schnitt der Referenzperiode von 1961 bis 1990. Damit sei die seit drei Jahren andauernde Phase zu trockener Sommer beendet worden, teilte der DWD mit.

Kommt mit dem Herbstanfang der Sommer zurück?

Doch jetzt – zum meterologischen Herbstbeginn am 1. September – besteht Hoffnung auf Sonne und tolles Wetter. Denn die Aussichten sind gut, sagen die Meteorologen vom DWD:

Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang eine Rückkehr der sommerlichen Temperaturen... /V https://t.co/OM9Tpr8CfL

Voraussichtlich schon ab Mittwoch werde sich überall die Sonne zeigen, teilte der DWD mit. „ Das Hoch Gaia machts freundlicher, sorgt für viel Sonnenschein und steigende Temperaturen – da gibt’s schon bis zu 23, 24 Grad, ab Donnerstag dann sogar sommerliche Höchstwerte von 25, 26 Grad “, bestätigt auch SWR3-Wetterfrau Anne-Katrin Kienzle. Ein wenig Geduld ist bis dahin allerdings noch nötig.

Wann ist eigentlich Herbstanfang?

Aber wann ist denn Herbstanfang? Gibt es da nicht verschiedene Daten? Ja – es gibt nämlich zwei Herbstanfänge: Einmal den meteorologischen. Dieser beginnt am 1. September. Und den kalendarischen. Der beginnt am 22. September. Aber warum ist das so?

Der meteorologische Herbstanfang

Der meteorologische Herbstanfang fällt immer auf den ersten Tag des Monats, in dem die zweite sogenannte Tagundnachtgleiche des Jahres liegt. Das ist im September. Also beginnt der meteorologische Herbst immer am 1.9. Grund dafür ist vor allem, dass mit dem immer gleichen Datum einheitliche Wetteraufzeichnungen einfacher möglich sein sollen.

Der kalendarische Herbstanfang

Auf der gesamten Nordhalbkugel – und damit auch in Deutschland – beginnt der Herbst in diesem Jahr dagegen erst am 22. September. Das hat mit der sogenannten Herbst-Tagundnachtgleiche und der Nord-Süd-Wanderung der Sonne zu tun. Das Datum des kalendarischen Herbstanfangs, auch astronomischer Herbstanfang genannt, variiert von Jahr zu Jahr und fällt daher auf unterschiedliche Daten im September.