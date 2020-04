Innenminister Seehofer hat ein Betätigungsverbot für die Hisbollah verkündet. Das bedeutet, dass die schiitische Islamisten-Vereinigung ihre Aktivitäten in Deutschland jetzt einstellen muss.

Die Hisbollah darf in Deutschland nicht mehr aktiv sein. Das Bundesinnenministerium hat ein Betätigungsverbot gegen die libanesische Islamistengruppe erlassen. Die Polizei durchsuchte am Morgen Wohnungen, Moscheen und Vereine in Berlin, Bremen, Münster und Dortmund.

Die mächtige schiitische Miliz ist für blutige Anschläge weltweit verantwortlich und hat wiederholt Krieg gegen Israel geführt.

Wer ist die Hisbollah? Die Hisbollah wurde 1982 als antiisraelische Miliz im libanesischen Bürgerkrieg gegründet. Als verlängerter Arm des iranischen Mullah-Regimes führt sie vom Libanon aus einen unversöhnlichen Kampf gegen Israel mit Raketenangriffen und Anschlägen und stellt neben der sunnitischen Hamas die größte Bedrohung für die Sicherheit der israelischen Bevölkerung dar. Daneben ist sie im Libanon auch eine wichtige politische Größe und wurde bei den Parlamentswahlen 2018 stärkste Kraft. Obendrein operiert sie im syrischen Bürgerkrieg an der Seite von Präsident Baschar al-Assad und soll für zahlreiche Kriegsverbrechen verantwortlich sein. (Quelle: dpa)

Götschenberg: Aktivität der Hisbollah war „unerträglicher Zustand“

Man habe es anerkanntermaßen mit einer Terrororganisation zu tun, die Israel nicht nur das Existenzrecht abspreche, sondern das Land auch mit terroristischen Mitteln bekämpfe, sagt ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg.

Deshalb sei es ein „unerträglicher Zustand“, dass in Deutschland die politischen und zivilen Aktivitäten dieser Organisation bisher nicht verboten waren.

So begründet Innenminister Seehofer das Verbot

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) begründete das Verbot damit, dass sich die Tätigkeit der Hisbollah „in elementarer Weise gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet.“

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, bezeichnete das Verbot von Aktivitäten der radikalen Hisbollah in Deutschland als überfällig. Die Organisation bedrohe jüdisches Leben, stachle Menschen zu Gewalt auf und finanziere Terror, erklärte er.

Konsequenzen des Verbots in Deutschland

Die Verbotsverfügung richtet sich formal an Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah. Gegen das Verbot kann innerhalb eines Monats vor dem Bundesverwaltungsgericht geklagt werden.

Anhänger der Hisbollah dürfen künftig in Deutschland keine ihrer Symbole verwenden. Das Vermögen der Gruppierung wird beschlagnahmt. Der zivile Arm der Hisbollah ist in Europa schon seit 2013 verboten.