Temperaturen deutlich über 30 Grad müssen Mensch und Tier diese Woche aushalten – das hat auch SWR3Land voll abbekommen. Wie es jetzt weitergeht.

Auch am Mittwoch war es in vielen Regionen ziemlich heiß. Am wärmsten war es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Bad Mergentheim-Neunkirchen (Main-Tauber-Kreis). Dort wurde den Angaben nach sogar ein neuer Rekord aufgestellt.

Neuer Temperaturrekord – mit einer Einschränkung

Um 15:30 Uhr meldete der DWD 40,3 Grad. Das ist die höchste Temperatur, die seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Baden-Württemberg gemessen wurde. Außerdem ist es das zehnte Mal, dass in Deutschland eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen wurde.

Aber: Die Wetterexperten der ARD haben darauf hingewiesen, dass die Werte der Wetterstation in Bad Mergentheim immer um ein bis zwei Grad von den umliegenden Stationen abweichen. Der Grund: Sie hat einen exponierten Standort. Deshalb hat die ARD-Wetterzentrale 39,4 Grad in Wertheim als Höchstwert für Baden-Württemberg angegeben.

Der Deutschland-Rekord liegt bei 41,2 Grad. Die wurden am 25. Juli 2019 an gleich zwei Stationen in Nordrhein-Westfalen gemessen.

Die Daten eines historischen Wettertages: 4x "die 40" 6x Bundeslandrekord 1x 40 °C auf 53° nördlicher Breite Ganz wichtig: Es handelt sich um vorläufige, noch ungeprüfte Werte. /V #Hitzewelle #Hitze #Temperaturen #Temperaturrekord #Sommer https://t.co/Pv2SijCEEg

Baden-Württemberg: Im Laufe des Mittwochs gab es schon gebietsweise Schauer und Gewitter, die für Abkühlung gesorgt haben. Am Donnerstag bleibt es dann meist trocken bei 28 und 31 Grad.

BW deutschlandweit vorn: Wo die meisten Blitze einschlagen

Rheinland-Pfalz: Ähnlich sieht es auch in Rheinland-Pfalz aus. Regen und Gewitter haben Abkühlung gebracht. Am Donnerstag wird es dann heiter bis wolkig und weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 31 Grad.

Regenschauer bringen RLP leichte Abkühlung

Tödlicher Unfall und Schäden durch Unwetter in BW und RLP

Unwetter haben in Süddeutschland zahlreiche Schäden verursacht. Im Main-Tauber-Kreis sind viele Bäume umgestürzt, in Bad Mergentheim hat nach einem Blitzeinschlag ein Waldstück gebrannt. In Großbundenbach (Kreis Südwestpfalz) schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und entzündete den Dachstuhl. Das Haus ist ausgebrannt, verletzt wurde niemand.

#Dachstuhlbrand #Großbundenbach Aufgrund eines #Blitzeinschlags in ein Einfamilienhaus in Großbundenbach geriet der Dachstuhl in Vollbrand. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Kein Personenschaden. https://t.co/JkotJe1lR0

Bei schweren Gewittern und Aquaplaning hat es in der Nacht einen tödlichen Unfall auf der A6 gegeben. Kurz hinter Bad Rappenau ist ein 58-Jähriger ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gefahren. Als der Mann ein Warndreieck aufstellen wollte, ist er von einem anderen Auto erfasst worden – auch das war wegen Aquaplanings ins Rutschen gekommen. Der 58-Jährige ist noch an der Unfallstelle gestorben. Die A6 war in Richtung Nürnberg mehrere Stunden gesperrt.

Am Montag kommt die Hitze zurück

So geht die Woche weiter: Teils kleinere Abkühlungen und hier und da immer wieder mal Regen. Ab dem kommenden Montag müssen wir dann auch wieder mit Temperaturen über 35 Grad rechnen.

Die Hitze ist für viele gefährlich: In Portugal ist von 1.000 Hitzetoten die Rede. Ähnlich sieht es in Spanien aus. In Deutschland sind noch keine aktuellen Zahlen bekannt, hat das Robert-Koch-Institut (RKI) SWR3.de auf Anfrage mitgeteilt.

Hier sterben jedoch auch jedes Jahr viele vorbelastete Menschen in Hitzephasen. So waren es im Jahr 2018 laut RKI fast 9.000 Tote, 2020 rund 3.700.

Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes

Lauterbach: Bei Hitze auf Ältere achten

Angesichts der extremen Hitzewelle in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu aufgerufen, älteren Menschen zu helfen. Deren Leben sei in den kommenden Tagen in Gefahr, schrieb er auf Twitter. Jüngere Menschen sollten deshalb darauf achten, dass die Älteren ausreichend trinken und sich nicht in der Sonne aufhalten.

Jüngere Menschen sollten auf Ältere achten und sie an die Bedeutung von ausreichendem Trinken und Kühle erinnern. Bei Älteren sind oft Temperaturempfinden und Durstgefühl gestört. Ihr Leben ist in den nächsten Tagen in Gefahr. Rücksicht und aktive Hilfe sind jetzt notwendig. https://t.co/1BWxjHK6ye

Was ist eine Hitzewelle? Hitzewellen treten bei uns vor allem im Zusammenhang mit andauernden Hochdrucklagen im Sommer auf. Es handelt sich dabei um „ eine mehrtägige Periode mit ungewöhnlich hoher thermischer Belastung “, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt. Oder anders gesagt: Es ist mehrere Tage am Stück ungewöhnlich heiß. Der DWD beschreibt Hitzewellen als „ Extremereignis, welches die menschliche Gesundheit, die Ökosysteme und die Infrastruktur schädigen kann “. International gibt es laut DWD keine einheitliche Definition des Begriffs Hitzewelle. Für die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) handelt es sich um eine Hitzewelle, wenn an fünf oder mehr aufeinander folgenden Tagen die Tageshöchsttemperatur fünf oder mehr Grad über der durchschnittlichen Maximaltemperatur liegt.

Wetterexperte Sven Plöger in der BW-Wettervorhersage von Montagabend über hohe Temperaturen und warum das Anzeichen für den Klimawandel sind:

Deutsche Bahn: Fernreisende können Fahrten verschieben

Wegen der Hitzewelle konnten Bahnreisende ihre Fahrten im Fernverkehr verschieben. Das erlaubt eine Wärme-Sonderkulanz der Deutschen Bahn für alle Strecken, die von der Hitzewelle betroffen sind. Die Reisenden können ihre für Dienstag und Mittwoch geplanten Fahrten bis Mittwoch nächster Woche in jedem beliebigen Zug nachholen. Voraussetzung für die Wärme-Sonderkulanz ist aber, dass die Tickets bis spätestens Montag gebucht wurden.

Aufgrund der bundesweiten #Hitzewelle gibt es für Reisen im Fernverkehr eine Sonderkulanzregelung. informiert euch hier: https://t.co/5MAOQZQGpX und auf https://t.co/rnaSSELCgU über die aktuelle Lage. https://t.co/gyJ49dY9iB

Rekord in Großbritannien: Erstmals über 40 Grad

Erstmals in der Geschichte Großbritanniens haben die Temperaturen die Grenze von 40 Grad überschritten. Nach Angaben der Wetterbehörde wurden am Dienstag am Londoner Flughafen Heathrow 40,2 Grad gemessen. Bereits kurz zuvor hatte die Behörde einen Hitze-Höchstwert gemeldet: 39,1 Grad in der Ortschaft Charlwood. Der bisherige Temperaturrekord lag bei 38,7 Grad und wurde am 25. Juli 2019 in Cambridge gemessen. Der Wetterdienst warnt erstmals in diesem Sommer auch mit der höchsten Warnstufe vor der Hitze.

🌡️ For the first time ever, 40 Celsius has provisionally been exceeded in the UK London Heathrow reported a temperature of 40.2°C at 12:50 today 📈 Temperatures are still climbing in many places, so remember to stay #WeatherAware ⚠️ #heatwave #heatwave2022 https://t.co/GLxcR6gjZX

Schon Ende Juni haben wir ein besonders heißes Wochenende erlebt. Bei den aktuellen Temperaturen wird der Ruf nach einem nationalen Hitzeschutzplan lauter. Den verlangt der Ärzteverband Marburger Bund und dazu eine Hitze-Aufklärungskampagne.

„Die Politik muss ihre Anstrengungen für Schutzmaßnahmen in Hitzephasen deutlich ausbauen“ , sagte die Vorsitzende Susanne Johna dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Städte und Kommunen brauchen Hitzeschutzpläne, damit sich Senioreneinrichtungen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens besser auf Hitzewellen vorbereiten können, am besten geregelt durch einen nationalen Hitzeschutzplan.

Die Gewerkschaft Verdi will „hitzefrei“ für Arbeitnehmer. „ Bei extremer Hitze fordern wir natürlich längere Pausen oder ein früheres Ende der Arbeit – hitzefrei –, auch wenn darauf kein rechtlicher Anspruch besteht “, sagte Norbert Reuter, Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei Verdi, dem RND.

