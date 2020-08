Bis zum Wochenende klettern die Temperaturen wieder auf 30 Grad und mehr. Schuld daran ist eine sogenannte Omega-Wetterlage – und die ist ganz schön hartnäckig. Warum, erklärt SWR3 Wetterfrau Anne-Katrin Kienzle.

Die Sonne hat in den kommenden Tagen leichtes Spiel. Hoch Detlef sorgt vom Rheinland bis zum Bodensee fast überall für einen wolkenlosen Himmel. Bis zum Wochenende sollen die Temperaturen vereinzelt sogar auf bis zu 38 Grad steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vor allem in der Rhein-Main-Region werde es der Vorhersage zufolge besonders heiß. Der DWD hält sechs Tage in Folge mit bis zu 35 Grad für möglich.

Hitze und tropische Nächte

Auch die Nächte sollen ab dem Wochenende wieder tropisch werden. Das bedeutet, dass die Temperaturen nicht mehr unter 20 Grad sinken. Betroffen davon werden von allem die großen Städte sein.

Das ist eine sogenannte Omega-Wetterlage

Und: Groß ändern wird sich daran so schnell nichts. Hoch Detlef ist nach aktuellen Prognosen ziemlich stabil. Sonne und Hitze bleiben uns also voraussichtlich bis mindestens Mitte kommender Woche erhalten. Schuld daran ist eine sogenannte Omega-Wetterlage, erklärt SWR3 Wetterfrau Anne-Katrin Kienzle:

Man kann sich das tatsächlich wie den griechischen Buchstaben Omega Ω auf der Wetterkarte vorstellen. Wir in Mitteleuropa sind von Tiefdruckgebieten umgeben: eins im Westen über Island, ein anderes im Osten über Russland. Dazwischen, über Mitteleuropa liegt Hoch Detlef, „und das saugt ordentlich heiße Luft an“, so Anne-Katrin Kienzle.