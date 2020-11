Trumps Versuche, die verlorene Wahl zu wenden, gehen selbst seinen Helfern auf die Nerven. Derweil trennte sich das Anwaltsteam des Noch-Präsidenten von einer besonders umstrittenen Erfinderin von Verschwörungsgeschichten.

Der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, wurde am Sonntag deutlich: „Offen gesagt ist das Verhalten des Rechtsteams des Präsidenten eine nationale Peinlichkeit“, sagte der Republikaner dem Sender ABC. Er sei Unterstützer Trumps gewesen und habe zweimal für ihn gestimmt. Doch Wahlen hätten Konsequenzen. Wenn die Anwälte keine Beweise für Wahlbetrug vorlegen, könne das nur eines bedeuten: „Dass die Beweise nicht existieren.“

Die innerparteiliche Kritik an US-Präsident Donald Trump wird langsam zum Konzert: Waren es erst nur einzelne verzagte Stimmen von Konservativen wie Mitt Romney, die sich schon lange als Trump-Gegner geoutet hatten, so bricht langsam immer mehr Kritik über den offensichtlichen Realitäts-Verweigerer Trump herein.

„Fangen an, wie eine Bananenrepublik auszusehen“

Der republikanische Gouverneur des Bundesstaats Maryland, Larry Hogan, bezeichnete Trumps Kampf gegen die Wahlergebnisse als zunehmend „bizarr“ und peinlich. Die USA seien einst weltweit ein angesehener Vorreiter beim Thema freie Wahlen gewesen „und jetzt fangen wir an, wie eine Bananenrepublik auszusehen“, sagte Hogan am Sonntag im Gespräch mit dem Nachrichtensender CNN.

„Es ist Zeit, mit dem Unsinn aufzuhören“, sagte Hogan, der Trump auch in der Vergangenheit bereits häufiger kritisiert hatte.

Trumps Anwaltsteam trennt sich von Verschwörungs-Erzählerin

Wenige Tage nach einer aufsehenerregenden Pressekonferenz zu angeblichem Wahlbetrug hat das Trump-Team derweil die Zusammenarbeit mit der Anwältin Sidney Powell beendet. Powell arbeite nicht länger für Trumps Anwaltsteam und auch nicht für den Präsidenten persönlich, erklärte Trumps Privatanwalt Rudy Giuliani am Sonntag.

Powell hatte am Donnerstag an der Seite von Giuliani einen angeblichen Betrug bei der Präsidentschaftswahl am 3. November angeprangert. Die Anwältin behauptete, Trump habe seinen Herausforderer Joe Biden in Wirklichkeit mit großem Vorsprung geschlagen. Zudem äußerte sie die Vermutung, dass Kuba, Venezuela und andere „kommunistische“ Länder die Wahl mit Hackerangriffen zugunsten von Biden manipuliert hätten. Für ihre Behauptungen führte sie keinerlei Belege an.

Michigans Republikaner spielen auch nicht mit

30 juristische Rückschläge haben Trump und die Republikaner dem Sender CNN zufolge inzwischen kassiert. Doch auch mit einer anderen Strategie hatte Trump kein Glück: Von ihm ins Weiße Haus eingeladene republikanische Abgeordnete und Senatoren aus dem Bundesstaat Michigan sprachen sich nach dem Treffen gegen Versuche aus, die Wahlergebnisse mit juristischen Kniffen abzuändern.

Die Republikaner erklärten am Freitag, dass sie bislang keine Informationen hätten, die das Wahlergebnis abändern könnten. Sie würden daher bei der Ernennung der Wahlleute dem „Gesetz und dem normalen Ablauf“ folgen, erklärten die Mehrheitsführer des Senats und der Abgeordnetenkammer von Pennsylvania, Mike Shirkey und Lee Chatfield. „Und die Kandidaten, die die meisten Stimmen gewinnen, gewinnen die Wahl und die Stimmen der Wahlleute.“ Biden hatte in Michigan mit deutlichem Vorsprung gewonnen.

Das von Trump anberaumte ungewöhnliche Treffen mit den Republikanern hatte Befürchtungen genährt, dass er sie dazu drängen würde, die Ergebnisse bei den normalerweise eher formellen Schritten der Beglaubigung zu ändern. US-Medien zitierten allerdings Juristen, die betonten, dass ein solcher Schritt selbst bei Einwilligung der örtlichen Republikaner wohl nie vor Gericht Bestand gehabt hätte.

Georgia: Biden wird zum zweiten Mal Sieger

Schon vor dem Wochenende hatte Trump etliche Rückschläge einstecken müssen:

Die Behörden in Georgia erklärten auch nach der zweiten Auszählung den Demokraten Joe Biden zum Sieger in dem Bundesstaat. Ursprünglich hatten Biden dort 14.000 Stimmen vor Trump gelegen. Darin hat sich auch jetzt nicht viel geändert.

Innenminister Brad Raffensperger sagte im US-Fernsehen, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Zählung würde „keinen Fingerhut“ füllen. Es gebe „keinen Zweifel“, dass der Bundesstaat am Freitag den Sieg Bidens über den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump formell bestätigen werde.

Neuauszählung bestätigt Biden als Sieger in Georgia https://t.co/mX9QaVQxdh #uswahl2020 #USWahl2020 tagesschau, Twitter, 20.11.2020, 2:38 Uhr

Nevada: Richterin lehnt Trumps „schockierenden Antrag“ ab

In Nevada lehnte Richterin Gloria Sturman eine einstweilige Verfügung von Trumps Wahlkampfteam ab, die Zertifizierung der Ergebnisse zu stoppen. Sie sprach von einem „schockierenden Antrag“. Biden liegt dort mit über 30.000 Stimmen vorne.

Kritische Stimmen in Repräsentantenhaus und Senat

Zudem stellten sich zuletzt im Kongress mehrere Republikaner offen gegen die Bemühungen des Präsidenten, den von Datenanbietern und US-Medien ausgerufenen Sieg Bidens anzufechten:

Der bekannte Senator Lamar Alexander rief die Trump-Regierung auf, die Übergangsphase einzuleiten. Auf Twitter veröffentlichte er ein Statement, in dem es heißt, wenn es nur die kleinste Chance gäbe, dass Biden Präsident werde – „und es sieht so aus, als stünden seine Chancen sehr gut“ – solle die Trump-Regierung ihn mit allen nötigen Informationen versorgen. Dies gelte vor allem in Fragen der Impfung gegen das Coronavirus:

Der Abgeordnete Fred Upton aus Michigan sagte zu Vorwürfen des Wahlbetrugs in seinem Bundesstaat, niemand habe dafür Belege präsentiert. Auch die Senatorin Susan Collins sowie ihre Kollegen Dan Sullivan und der bekannte Trump-Gegner Mitt Romney zeigten sich kritisch.

Analyst spricht von „Lawineneffekt“ bei Republikanern

Ein namentlich nicht genannter republikanischer Stratege sprach laut der Agentur Reuters von einem „Lawineneffekt“ in der Partei: „In Wirklichkeit schlagen Republikaner überall ein neues Kapitel auf“, was Trumps Präsidentschaft angehe.

Biden liegt dem Datenanbieter Edison Research zufolge bei der Präsidentenwahl mit 306 Wahlleuten vor Trump mit 232. Für einen Sieg werden mindestens 270 Wahlleute benötigt.

Trump hat mehr als zwei Wochen nach der Abstimmung eine Niederlage noch immer nicht eingestanden und spricht von Betrug und Unregelmäßigkeiten. Nach wie vor „regiert“ er und versucht, Pflöcke einzuschlagen. So beim Teilabzug aus Agfhanistan und Irak. Vergangene Woche soll er sich sogar nach der Möglichkeit eines Militärschlag gegen den Iran erkundigt haben.

Die in diesem Zusammenhang von seinem Wahlkampfteam eingereichten Klagen blieben jedoch bislang ohne Auswirkung auf das Ergebnis. Insidern zufolge setzt Trumps Team nun darauf, dass in Bundesstaaten wie Michigan die von Republikanern beherrschten Landesparlamente eingreifen und sich über die Ergebnisse der Wahl hinwegsetzen. Dies wäre in den USA ein beispielloser Vorgang.

Alle schauen auf den 5. Januar

Eine wichtige Entscheidung dürfte am 5. Januar in Georgia fallen: Da müssen sich die Demokraten bei zwei Nachwahlen in am 5. Januar in beiden Fällen durchsetzen. Ansonsten würden die Republikaner im Senat die Mehrheit behalten.

Damit hätten sie ein enormes Druckmittel gegen den neuen demokratischen Präsidenten Joe Biden. Biden soll am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden.