Jetzt schwellen in Bayern, Sachsen und Österreich die Flüsse, Bäche und Seen an. Vor allem in Oberbayern ist die Lage dramatisch.

Nach den Katastrophenfällen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind die Unwetter jetzt weiter nach Osten gezogen. Im Landkreis Berchtesgadener Land in Oberbayern war die Feuerwehr nach sintflutartigem Regen seit Samstagabend mit rund 500 Einsatzkräften im Dauereinsatz. Der Landkreis hat aufgrund des Unwetters den Katastrophenfall ausgerufen.

Netzfund #Bayern 17.7.21 22.22 Uhr #Starkregen in #Bayern: Die Berchtesgadener Ache droht über die Ufer zu treten. Um 22:22 wurde der Katadtrophenfall für das Berchtesgadenerland ausgelöst. https://t.co/l8MBzVbgg0

Zwei Menschen starben in dem Hochwassergebiet. Es sei bei einem Todesfall aber noch unklar, ob dieser in Zusammenhang mit dem Hochwasser stehe, sagte die Sprecherin des Landratsamt Berchtesgadener Land, Alexandra Rothenbuchner.

Achtung Lebensgefahr⚠️ Brücken: Sollten Brücken (vgl. Bild) in massiven Fluten stehen, versucht sie zu vermeiden. Betretet sie nur um zu flüchten oder Menschen zu retten! Die Brücken könnten jeder Zeit weggespült werden! #hochwasser #sachsen #bayern #Österreich https://t.co/UCja9VX3oE

Hochwasser um Berchtesgaden: „Es kommen ständig Notrufe rein“

Die Lage sei dramatisch, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Traunstein. Das Wasser schieße aus den Bergen, gleichzeitig stiegen die Pegelstände des Flusses Ache an. Betroffen waren vor allem die Orte Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee, Marktschellenberg und Ramsau im äußersten Südosten Bayerns.

Die Berchtesgadener Ache ist über die Ufer getreten, zahlreiche Straßen sind überschwemmt. Mehrere Murenabgänge haben zudem die Straßenverbindungen zu einigen Orten im #BerchtesgadenerLand abgeschnitten. #Hochwasser https://t.co/PcdNlW59C1

Dort trat das Wasser stellenweise über die Ufer und überflutete Straßen. Hänge rutschten ab. Einzelne Häuser mussten deshalb geräumt werden, sagte Rothenbuchner. „Es kommen ständig Notrufe rein“ , sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim.

Viele ausgefallene Mobilfunkstandorte wohl wieder am Netz

Evakuierungen wegen Hochwasser in Schönau am Königssee

Rund 130 Menschen mussten wegen des Hochwassers im Berchtesgadener Land aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden. Darunter seien 80 Menschen aus einer Siedlung in Schönau am Königssee, die angesichts von „geologischen Problemen“ weggebracht wurden, sagte Landrat Bernhard Kern in Bad Reichenhall.

Was genau damit gemeint war, sagte Kern nicht. Unklar war, ob die Siedlung länger gesperrt werden muss oder ob die Sperrung bald wieder aufgehoben werden kann. Der Bahnverkehr zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden sei eingestellt, so Kern. Auch Straßen seien „extremst in Mitleidenschaft gezogen“ worden.

Meine Bekannte aus #Schönau am Königssee (1. Foto #Grünstein - 2. Foto 2 Häuser von ihr weg) schickte mir soeben diese Fotos und Info, dass Menschen Häuser schon verlassen haben. #Hochwasser #Bayern #Berchtesgaden Und da kommt noch Einiges an Regen. Auch bei mir (#Südostbayern) https://t.co/rHlNgF1drN

Oberbayern: Straßen werden im Hochwasser zu reißenden Bächen

Medien berichteten von Rekord-Pegelständen an der Ache – bis 22.00 Uhr lagen sie schon bei etwa 3,75 Metern. Und es sind ähnliche Bilder, wie wir sie schon aus den Hochwassergebieten in der Eifel und in NRW kennen: Sie zeigen Straßen, die sich in reißende Bäche verwandeln und Menschen, die knietief im Wasser waren. Alle paar Hundert Meter sei die Feuerwehr im Einsatz, berichtet ein Augenzeuge. Traktoren räumten Schutt beiseite. Zum Teil stehe das Wasser bis zu 50 Zentimeter hoch.

Ebenso ist in Chamerau in der Oberpfalz der Roßbach wegen Starkregens über die Ufer getreten. Ein Gebäude sei mit Sandsäcken vor den Wassermassen geschützt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Im gesamten Landkreis gab es fünf weitere Einsätze der Feuerwehr aufgrund von vollgelaufenen Kellern oder überschwemmten Straßen.

Hochwasser in Sachsen: „Die Situation ist angespannt, aber beherrschbar“

Immense Regenfälle verursachten am Samstag auch in Teilen Sachsens heftige Überschwemmungen. In der Sächsischen Schweiz waren mehrere Ortslagen von Städten und Gemeinden nicht mehr erreichbar. Besonders betroffen seien Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schöna und Gohrisch, informierte das Landratsamt am Abend.

Da kannste nur heulen! 😪#Unwetter #Hochwasser https://t.co/LCNsnVVkho

Die Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und dem tschechischen Decin wurde gesperrt. „Die Situation ist angespannt, aber beherrschbar“, erklärte das Lagezentrum des Innenministeriums in Dresden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Sintflutartige Regefälle treffen auch Österreich

Sintflutartige Regenfälle haben in der Nacht zum Sonntag auch weite Teile Österreichs erfasst. Sowohl in Salzburg als auch in Tirol und der Bundeshauptstadt Wien waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, wie die Agentur APA meldete. Im Stadtgebiet von Hallein sei Zivilschutzalarm ausgelöst worden, ebenso wie in Mittersill im Pinzgau sowie in Kufstein in Tirol. In der Stadt Salzburg wurde der Hochwasserschutz entlang der Salzach aufgebaut

#Hallein vor wenigen Minuten. #Hochwasser #Salzburg https://t.co/zbVI8yYr7w

In Kufstein wurden die Menschen aufgefordert, Gebäude nicht zu verlassen und sich in höhere Stockwerke zurückzuziehen. Im Stadtgebiet erreichte das Wasser der Zulaufbäche des Inns bereits die Straßen. Wegen möglicher Erdrutsche wurde ein Teil der Felbertauernstraße gesperrt.

@DerMarioO Das passiert tatsächlich gerade in Hallein, ich wohne in Salzburg Stadt und man hört die Hornalarme die ganze Zeit, viel Kraft den Betroffenen, in Salzburg Stadt geht’s auch los, weil Salzach-Wasserspiegel fängt an zu steigen, ich hoffe das beste für alle 🙏🏻 https://t.co/pBdrdEmVeb

In Wien sorgten starker Regen und Gewitter für Hochbetrieb bei den Feuerwehren. Meist wurden die Feuerwehrleute wegen überfluteter Keller oder Unterführungen gerufen, bis zum Sonntagmorgen berichtete die Berufsfeuerwehr von über 500 Einsätzen.

U-Bahn Station in Wien nach starken Regen und Hochwasser überflutet! #Wien #UBahn #Salzburg #Unwetter #Hochwasserkatastrophe #Hochwasser #Hallein #Salzach https://t.co/50AWTAtP5s

