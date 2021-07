Immer deutlicher wird das Ausmaß der Flutkatastrophe in dem schwer getroffenen Kreis Ahrweiler erkennbar. Die Zahl der Toten musste erneut nach oben korrigiert werden. Merkel und Dreyer waren vor Ort.

ACHTUNG! Im Kreis Ahrweiler gibt es Gerüchte, ein Damm sei gebrochen. Das ist falsch, die Polizei warnt vor Fake-News. In unserem Ticker gibt es alle Infos.

Nach der Hochwasserkatastrophe im Kreis Ahrweiler in Reinland-Pfalz hat sich die Zahl der Todesopfer bis Sonntagmorgen auf 112 erhöht. Damit sind es jetzt deutschlandweit mindestens 156 Hochwasser-Tote. Ebenso wurden 670 Personen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Zahl der Toten und Verletzten könnte aber weiter steigen.

In einer Vielzahl der umliegenden Gemeinden gibt es auch weiterhin weder Strom noch Telefonempfang. Ebenso sind weiterhin zahlreiche Straßen im Ahrtal gesperrt.

Wichtig: Bitte nicht einfach anreisen! Die Einsatzkräfte bitten vehement darum, nicht auf eigene Faust und unkoordiniert in die betroffenen Gebiete zu fahren.

Merkel und Dreyer besuchten Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in den vom Hochwasser schwer getroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz schnelle Hilfe angekündigt. „ Wir stehen an Ihrer Seite, Bund und Land “, sagte sie am Sonntag in Adenau im Kreis Ahrweiler. Bund und Land würden dabei Hand in Hand arbeiten. Sie sei gekommen, um sich ein reales Bild von den „ surrealen, gespenstischen Bildern “ vor Ort zu verschaffen, sagte Merkel. „ Die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die hier angerichtet ist .“

Ortsbürgermeister von Schuld: „Diese Flut wird Narben hinterlassen“

Der Ortsbürgermeister von Schuld, Hemut Lissi, sagte, man sei froh, dass der kleine Ort Schuld selbst trotz der großen Zerstörungen keine Toten zu beklagen habe und bisher auch keine Vermissten. Aber man habe hier alles verloren. Der Schaden werde auf 31 bis 48 Millionen Euro geschätzt.

Die Trinkwasserbehälter im Kreis Ahrweiler sind leer

Die Wasserversorgung im Kreis Ahrweiler ist nach wie vor ungesichert. Wie der örtliche Wasserversorger mitteilt, sind mittlerweile auch die Wasserhochbehälter von Gemeinden leergelaufen, die nicht vom Hochwasser beschädigt wurden. Betroffen sei etwa der Hochbehälter von Reifferscheid, vom dem unter anderem auch die Gemeinde Winnerath bei Schuld betroffen ist.

Der Wasserversorger sagt, dass die Hochbehälter mit Wasser von außerhalb wieder befüllt werden sollen. Das solle etwa über Tankfahrzeuge hergebracht werden. Außerdem sollen Wasseraufbereitungsanlagen organisiert werden und alte Brunnen reaktiviert werden. Problematisch ist dadurch etwa die Situation für Hotels in der Region, die Flutopfer aufgenommen haben.



Schon jetzt mehr Opfer als bei der Flut 2002

Schon jetzt ist klar, dass es mehr Opfer gab als beim Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002. Damals starben deutschlandweit 21 Menschen. Schon jetzt sind es viermal so viele – und die Aufräumarbeiten sind gerade erst angelaufen.

Am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag hatte es stundenlang heftig geregnet. Das Wasser konnte nicht mehr versickern, die Kanalisation packte die Wassermassen nicht mehr und die Flüsse und Bäche verwandelten sich in reißende Fluten. Das alles hat für das schlimme Hochwasser gesorgt.

In Altenahr brach die Ahrbrücke auseinander, sie konnte dem Druck der Wassermassen nicht standhalten. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Wohnwagen, Bäume und Autos von den Wassermassen mitgerissen wurden und an Brücken zerrissen wurden.

Robert postete ein Video, in dem ein weggeschwemmtes Haus von einem Baum zerrissen wird.

Twitter-User Savastano636 kann es noch immer nicht glauben, dass die Bilder der Verwüstungen aus Deutschland stammen.

Fotograf Chris flog mit einer Drohne über Ahrweiler – und machte beeindruckende Aufnahmen von der überfluteten Stadt.

Bundeswehr hilft bei Aufräumarbeiten in Rheinland-Pfalz

Seit Freitagmorgen gehen in der Hochwasserregion im Kreis Ahrweiler die Aufräumarbeiten weiter. Dabei fahren auch Räumpanzer durch die Orte und machen die Straßen frei – Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind zur Unterstützung in die Hochwasserregionen gekommen.

Polizei richtet Hotline für Angehörige von Vermissten ein

Die Polizei hat zur Hochwasserkatastrophe in der Eifel eine Hotline für Angehörige und ein Internetportal für Videos und Bilder eingerichtet. Unter der Nummer 0800-6565651 könnten sich Menschen melden, die Angehörige vermissen, schrieb das Polizeipräsidium Koblenz auf Twitter.

Unter dem Hinweisportal könnten Videosequenzen und Fotos hochgeladen werden, „ die Hinweise auf vermisste Personen und Tote geben können “.

