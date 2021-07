Hochwasser in Deutschland: NRW ist stark betroffen, auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es extreme Regen und Gewitter. Die aktuelle Wetter-Lage und die Folgen.

Mehr als 50 Tote nach Hochwasser in Rheinland-Pfalz

16.7.2021, 6:53 Uhr – Nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Toten auf 50 gestiegen. „Die Befürchtung ist, dass es noch mehr werden“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz.

Mehrere Häuser in Erftstadt-Blessem eingestürzt

16.7.2021, 6:50 Uhr – In Erftstadt-Blessem sind mehrere Häuser ganz oder teilweise eingestürzt. Das hat die Kölner Bezirksregierung am Freitagmorgen mitgeteilt. Ursache seien massive und schnell fortschreitende Unterspülungen der Häuser. Aus den Gebäuden kämen immer wieder Notrufe. Menschen könnten zurzeit aber nur mit Booten vom Wasser aus gerettet werden. Dazu erschwere ein nicht abstellbarer Gasaustritt die Rettungsarbeiten. Mehrere Pflegeheime würden geräumt.

Rurtalsperre läuft über – aber weniger stark

16.7.2021, 1:32 Uhr – Seit Mitternacht läuft in Nordrhein-Westfalen die Rurtalsperre über. Allerdings „ mit einer geringen Dynamik “ als erwartet, wie der Wasserverband Eifel-Rur mitteilte. Trotzdem könnten Häuser überflutet werden. Der Wasserverband warnte, Menschen sollten sich nicht in Flussnähe aufhalten, da die Gefahr bestehe, mitgerissen zu werden. Auch sollten vollgelaufene Keller nicht betreten werden, weil die Gefahr von Stromschlägen bestehe.

US-Präsident Biden spricht Anteilnahme aus

16.7.2021, 1:03 Uhr – US-Präsident Joe Biden hat Deutschland seine „aufrichtige Anteilnahme“ wegen der verheerenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausgesprochen. „Es ist eine Tragödie“ , sagte Biden in Washington beim Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Unsere Herzen sind bei den Familien, die geliebte Menschen verloren haben.“ Merkel bedankte sich für die Anteilnahme. Sie habe sich während ihrer Washington-Reise über die Geschehnisse in Deutschland auf dem Laufenden halten lassen. „Das Leid der Betroffenen geht mir sehr nahe“ , sagte die Kanzlerin.

Polizei: „Nicht ins Katastrophengebiet fahren!“

15.7.2021, 23:37 Uhr – Die Polizei in Koblenz hat davor gewarnt, in die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen zu fahren. „Bitte fahrt nicht in das Katastrophengebiet, um selbst nach Angehörigen zu suchen oder Hab und Gut zu sichern“ , schrieb sie auf Twitter.

Kreis Ahrweiler: 1.300 Menschen vermisst oder nicht zu erreichen

15.7.2021, 23:16 Uhr – Im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler werden noch 1.300 Menschen vermisst. Das teilte die Kreisverwaltung am Abend mit. Eine Sprecherin erklärte, das Mobilfunknetz sei lahmgelegt - und daher gebe es keinen Handy-Empfang und viele Menschen seien nicht erreichbar. „Wir hoffen, dass sich das klärt“, sagte sie zu der hohen Zahl. Rund 3.500 Menschen seien aktuell in mehreren Betreuungseinrichtungen im gesamten Kreisgebiet untergebracht.

Borussia Dortmund kündigt Benefizspiel für Opfer an

15.7.2021, 22:52 Uhr – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat finanzielle Hilfe für die Opfer angekündigt. „Auch der BVB wird seinen Teil dazu beitragen, um den Betroffenen zu helfen und die Einnahmen eines Benefizspiels, das wir möglichst in Hagen bestreiten möchten, den Opfern zukommen lassen“ , sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in einer Vereinsmitteilung. Die entsprechenden Gespräche sollen in den kommenden Tagen aufgenommen werden.

Rurtalsperre in NRW vollgelaufen

15.7.2021, 22:47 Uhr – In Nordrhein-Westfalen ist eine weitere Talsperre den Wassermassen nicht gewachsen. Die Rurtalsperre im Eifelort Heimbach soll eigentlich den größten Stausee des Landes, den Rursee, zurückhalten. Nun könnte so viel Wasser über die Staumauer laufen, dass hunderte Häuser überschwemmt werden. In mehreren Städten wie Düren und Jülich müssen jetzt Häuser evakuiert werden.

Neun der Toten kommen aus einer Behinderteneinrichtung

15.7.2021, 22:07 Uhr – Bei den neun weiteren Menschen, die bei der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen sind, handelte es sich um Bewohner einer Behinderteneinrichtung in Sinzig. Das sagte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Innenministeriums am Abend. Die Fluten seien schneller gekommen, als die Menschen hätten in Sicherheit gebracht werden können.

Zahl der Todesopfer nach Unwettern steigt

15.7.2021, 20:07 Uhr – Durch die Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz haben neun weitere Menschen ihr Leben verloren. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf 28. Die Feuerwehr hätte die neun weiteren Opfer geborgen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) im SWR. Etwa 50 bis 70 Personen werden laut Lewentz derzeit noch vermisst.

Scholz: „Angelegenheit von nationaler Bedeutung“

15.7.2021, 20:01 Uhr – Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nannte die Flut-Katastrophe bei einem Besuch am Nachmittag in Bad Neuenahr-Ahrweiler eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Innenminister Roger Lewentz (SPD) machte er sich ein Bild der Zerstörung. Die Bilder vor Ort seien erschütternd, so Scholz. Die Bundesregierung bereite Unterstützung für die betroffenen Länder, Kreise, Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger vor. Scholz brachte die Katastrophe in direkte Verbindung mit dem Klimawandel. Es müsse Verpflichtung gegenüber den Opfern und Ansporn sein, alles dafür zu tun, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten.

Merkel: Häufung von Extremwetterereignissen fordert zum Handeln auf

15.7.2021, 19:23 Uhr – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht mit Sorgen auf die Häufung von Extremwetterereignissen. An der Johns-Hopkins-Universität in Washington sagte sie: „Wir haben zunehmend Extremwetterereignisse. Die Fluten, die einige Teile Deutschlands im Augenblick erleben und die wirklich dramatisch sind mit vielen tragischen Todesfällen auch, sind ein Beispiel dafür.“ Merkel nannte als weiteres Beispiel die Feuer in Kalifornien.

Wenn wir uns über die Jahreszahlen das anschauen, dann hat es immer mal einen Sturm und eine Flut gegeben. Aber die Häufung macht einfach Sorge und fordert uns zum Handeln auf.

Welche Rolle spielt der Klimawandel?

15.7.2021, 18:43 Uhr – Bei den erschreckenden Bildern vom Hochwasser in Rheinland-Pfalz drängt sich die Frage förmlich auf: Ist das jetzt schon der Klimawandel? Klimaforscher Stefan Rahmstorf gibt Antwort. Er erklärt, dass das heutige Wettergeschehen eine Mischung aus den üblichen Wetterzufällen und den veränderten Rahmenbedingungen durch den Klimawandel ist. Dann müsse man aber im Detail analysieren, welchen Anteil jeweils der eine oder der andere Beitrag hat.

Mindestens vier Tote durch Unwetter in Belgien

15.7.2021, 17:59 Uhr – Schwere Regenfälle haben nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen Westeuropas Flüsse über die Ufer treten lassen, Autos mitgerissen und Häuser zum Einsturz gebracht. In Belgien trat die Weser über die Ufer und schickte Wassermassen durch die Straßen von Pepinster in der Nähe von Lüttich, deren zerstörerische Kraft mehrere Gebäude einstürzen ließ. Medien berichteten von vier Todesopfern. In der Stadt Valkenburg im Süden der Niederlande, nahe der deutschen und belgischen Grenze, evakuierten die Behörden in der Nacht ein Pflegeheim und ein Hospiz. Die Hauptstraße des bei Touristen beliebten Ortes hatte sich durch die Überschwemmungen in einen Fluss verwandelt, wie niederländische Medien berichteten.

Steinbachtalsperre in NRW droht einzubrechen

15.7.2021, 17:13 Uhr – An der Steinbachtalsperre in Nordrhein-Westfalen werden die Orte Schweinheim, Flamersheim und Palmersheim evakuiert. Die Talsperre sei von einem Sachverständigen als „sehr instabil“ eingestuft worden, sagte der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers (SPD), der Nachrichtenagentur dpa. Von der Evakuierung seien 4.500 Einwohner betroffen. Der Kreis Euskirchen ist offenbar mit bislang 15 Todesopfern in Nordrhein-Westfalen am stärksten von dem Unwetter betroffen.

Bundesregierung plant Hilfsprogramm für Betroffene

15.7.2021, 16:41 Uhr – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt den Opfern der Überschwemmungen die Hilfe der Bundesregierung in Aussicht. Sie habe darüber bereits mit Finanzminister Olaf Scholz gesprochen. Man werde darüber auch in der Bundesregierung sprechen, welche Hilfe man bei den anstehenden Aufbauarbeiten leisten könne, sagt Merkel in Washington. „Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates, von Bund, Ländern und Gemeinden, gemeinsam alles daran setzen werden, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwenden und Not zu lindern.“

Dreyer: 50 Millionen Katastrophenhilfe vom Land

15.7.2021, 15:48 Uhr – Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird eine Katastrophenhilfe für die Unwetterregionen in Höhe von 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Dies sei auf der Sondersitzung des Kabinetts beschlossen worden, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) im SWR. Das Geld solle sehr schnell bereit gestellt werden. Es solle helfen, die Einrichtungen und die Infrastruktur in den Kommunen ganz schnell wieder aufzubauen. Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz hätten ihr in Telefonaten finanzielle Unterstützung durch den Bund zugesagt. Darüber sei sie sehr froh, so Dreyer, denn eine solche Katastrophe habe das Land noch nicht erlebt.

Baerbock fordert schnelle und unbürokratische Hilfe

15.7.2021, 15:20 Uhr – Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fordert rasche Unterstützung für die Betroffenen des Unwetters. Baerbock erklärt per Twitter, sie habe sich von der rheinland-pfälzischen Vizeministerpräsidentin Anne Spiegel (Grüne) „ von den erschütternden Ausmaßen der Überschwemmungen “ berichten lassen. „ Die Rettungskräfte tun alles, was sie können, unter Einsatz ihres Lebens “, schreibt die Grünen-Parteichefin. „ Das ist eine unglaubliche Leistung. Sie ihre Arbeit machen zu lassen und so gut wie möglich zu unterstützen, ist das Gebot der Stunde. “ Den Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stünden, müsse schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Den Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, weil ihr Hab und Gut, ihre Häuser einfach weggeschwemmt wurden, muss nun schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Schaulustige in Koblenz behindern Einsatzkräfte

15.7.2021, 15:15 Uhr – Schaulustige behindern laut Polizei die Einsatzkräfte. „ Was die Hilfskräfte an den vielen Einsatzstellen überhaupt nicht gebrauchen können, sind Gaffer, von denen einige offenbar nichts Eiligeres zu tun hatten, als die Anfahrts- und Rettungswege zu belegen “, twittert der Koblenzer Polizeisprecher Ulrich Sopart. „Seht von nicht notwendigen Besuchen ab!“

Polizei Köln meldet 20 Tote nach Unwetter in NRW

15.7.2021, 14:37 Uhr – Als Folge der Unwetter sind allein im Köln-Bonner Raum mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Kölner Polizei teilt mit, dass neben den zwei in der Dom-Stadt geborgenen Leichen mittlerweile 15 Tote aus dem Kreis Euskirchen und drei Tote aus Rheinbach gemeldet würden. Noch seien nicht alle gesichteten Toten geborgen und identifiziert.

18 Tote nach Unwetter im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler

15.7.2021, 13:57 Uhr – Die Polizei in Koblenz teilt mit, dass die Zahl der Todesopfer im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler auf 18 gestiegen ist. Damit sind nach offiziellen Angaben bislang insgesamt 33 Menschen durch das Hochwasser ums Leben gekommen.

Polizei Koblenz richtet Hotline für Flut-Opfer ein Die Polizei Koblenz hat eine Telefon-Hotline eingerichtet, an die sich besorgte Angehörige wenden können, wenn sie jemanden vermissen. Sie ist unter der Nummer 0800-6565651 erreichbar. Außerdem bittet das Polizeipräsidium Koblenz die Menschen im Kreis Ahrweiler um Mithilfe bei der Suche nach Vermissten. Sie sollen Videos und Fotos an die Polizei schicken, die Hinweise auf vermisste Personen und mögliche weitere Tote im Kreis Ahrweiler geben können. Fotos und Videos können unter https://rlp.hinweisportal.de hochgeladen werden.

Bundeskanzlerin Merkel: „Ich bin erschüttert“

15.7.2021, 13:38 Uhr – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußert großes Bedauern über die Überschwemmungen und dankt den Helfern. „ Ich bin erschüttert über die Katastrophe, die so viele Menschen in den Hochwasser​gebieten durchleiden müssen “, erklärt Merkel in einer Twittermeldung ihres Regierungssprecher Steffen Seibert. „ Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen der Toten und Vermissten. Den vielen unermüdlichen Helfern und Einsatzkräften danke ich von Herzen. “

Hotels am Nürburgring bieten Flutopfern Unterkünfte an

15.7.2021, 13:13 Uhr – Nach der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler ist die Hilfsbereitschaft bei den Menschen groß. Ein Hotel am Nürburgring bietet den Menschen, die ihr Haus verloren haben, kostenlos Unterkunft für die Übergangszeit. „Unser Mitgefühl gilt denen, die heute Nacht Ihre Bleibe verloren haben, oder noch jemanden vermissen“, heißt es in dem Facebook-Post.

Laschet sagt Kommunen Hilfe zu

15.7.2021, 12:29 Uhr – Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sichert den vom Unwetter betroffenen Kommunen finanzielle Unterstützung zu. „ Hilfe des Landes ist erforderlich “, sage der Partei-Vorsitzende. „ Wir werden die Kommunen, die betroffenen, nicht alleine lassen. “ Die Schäden seien allerdings noch nicht messbar. Am Freitag werde das Landeskabinett zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um die Lage zu analysieren.

Scholz will in die Hochwassergebiete kommen

15.7.2021, 12:25 Uhr – Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz stellt den Hochwasser-Geschädigten Hilfen in Aussicht und will sich noch am Donnerstag vor Ort ein Bild von der Lage machen. „ Die Menschen im Katastrophengebiet sind in Not, die Schäden sind immens “, sagte Scholz. „ Da muss der Bund mit anpacken. Ich werde alles dafür tun, dass auch der Bund finanzielle Hilfe leistet. “ Ein Ministeriumssprecher teilt mit, dass Scholz sich noch im Laufe des Tages zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ein Bild von der Lage im Katastrophengebiet machen werde.

Seehofer: Besser auf Klimawandel vorbereiten

15.7.2021, 12:22 Uhr – Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat für die Bewältigung der Hochwasser-Katastrophe Hilfen des Bundes zugesagt. „ Mehr als 2000 Kräfte des THW und die Bundespolizei sind im Einsatz und ich biete den Ländern jegliche Unterstützung an “, sagt er der Bild-Zeitung. Das Hochwasser sei eine Tragödie, deren Ausmaß noch längst nicht absehbar sei. „ Diese extremen Wetterkapriolen sind die Folgen des Klimawandels “, fügt er hinzu. „ Wir müssen uns viel besser darauf vorbereiten, auch beim Hochwasserschutz. “

Aktuelle Bilder: So dramatisch ist die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz

15.7.2021, 12:15 Uhr – Das Hochwasser in Rheinland-Pfalz ist verheerend. Berichte aus dem Kreis Ahrweiler, der Gemeinde Kordel (Kreis Trier-Saarburg), Gelsdorf in der Eifel, Waxweiler, Mayen und Trier.

Hochwasser erreicht Stadt Trier: Ehrang unter Wasser

15.7.2021, 12:00 Uhr – Das Hochwasser in Rheinland-Pfalz hat die Stadt Trier erreicht. Das Hochwasser der Kyll hat den Stadtteil Ehrang erreicht und den Ortskern überflutet, teilte die Stadt mit. Kurz vor der Überflutung hatte die Evakuierung von etwa 1.600 Menschen begonnen.

Ein von der Stadt veröffentlichtes Video zeigte dabei, wie Feuerwehrleute auf dem Dach eines bis über die Reifen im Wasser stehenden Feuerwehrwagens stehen und versuchen, Anwohner aus einem Wohnhaus zu retten.

In großen Teilen von Ehrang gibt es laut Stadt keinen Strom mehr. Die Polizei hat die Anwohner dazu aufgerufen, einen großen Bogen um Ehrang zu machen und auch die Zubringerstraßen für Rettungskräfte freizuhalten.

Im Landkreis Trier-Saarburg treiben drei Menschen im Fluss Sauer, deren Rettung sich als schwierig erweise. Es könnten wegen der starken Strömung keine Boote eingesetzt werden, teilte der Kreis mit. Außerdem sollten die Menschen die Überschwemmungsgebiete meiden.

Von der Leyen: EU bereit zu helfen

15.7.2021, 11:40 Uhr – Die Europäische Union springt den vom Hochwasser betroffenen Gemeinden in Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden zu Hilfe. „ Die EU ist bereit zu helfen “, twitterte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Über den Europäischen Zivil- und Katastrophenschutz könnten die Länder Hilfsmaßnahmen anfordern.

Hagener Oberbürgermeister erwartet Unwetter-Hilfe vom Staat

15.7.2021, 11:35 Uhr – Der Hagener Oberbürgermeister Erik Schulz (parteilos) erwartet für die Bewältigung der Unwetter-Schäden staatliche Hilfe. „ Die Schäden, die hier entstanden sind, werden wir aus eigener Kraft so nicht stemmen können “, sagt Schulz bei ntv. „ Da brauchen wir Unterstützung von Bund und Land. “ Wie hoch die Schäden seien, könne man im Moment zwar noch nicht sagen. „ Wir gehen aber davon aus, dass ein, zwei Brücken abgängig sind und an weiteren Brücken Schäden entstanden sind. “ Man müsse kein Prophet sein beim Anblick des Straßenbildes, dass da „ ein erheblich immenser Schaden “ entstanden ist. Hinzu kämen all die Schäden im privaten Bereich. „Auch die werden immens sein.“ Schulz bezifferte die Zahl der Einsatz- und Hilfskräfte mit über 600 inklusive 200 Bundeswehrsoldaten.

Acht Tote im Kreis Euskirchen nach Überflutungen

15.7.2021, 11:08 Uhr – Auch im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen ist die Lage dramatisch. Im Moment seien acht Todesfälle bekannt, teilt der Kreis über Facebook mit. „ Die Kommunikation ist weitgehend ausgefallen, in vielen Teilen des Kreises sind Internet und Telefonverbindungen eingeschränkt “, heißt es in dem Situationsbericht. Auch die Notfallnummer 112 sei nicht erreichbar. Sehr kritisch sei die Lage in Schleiden, Gemünd und Oberhausen. „ Es finden Menschenrettungen statt. Teilweise besteht kein Zugang. “

+++ Update Großeinsatzlage im Kreis Euskirchen ++ Stand 10:00 Uhr +++



Telefonleitungen zu Polizeistationen im Hochwassergebiet gestört

15.7.2021, 10:54 Uhr – Wegen der Hochwasserlage in der Eifel sind die Polizeiinspektionen in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Adenau zurzeit telefonisch nicht erreichbar. „ Die Telefonleitungen dorthin sind allesamt gestört “, teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit. Für dringende Anrufe, etwa zu Vermissten, solle die Rufnummer 0800 65 65 65 1 gewählt werden. Die Polizei bat um Geduld. „ Die Vielzahl der Anrufe wird sicherlich eine Wartezeit verursachen. “ Der Notruf 112 oder 110 solle nur in dringenden Fällen anrufen werden. „ Auskünfte werden dort auf keinen Fall gegeben. “

Dreyer: Überflutungen sind „Katastrophe“

15.7.2021, 10:27 Uhr – Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat im Landtag einen Überblick zu den schweren Unwettern gegeben. Dreyer spricht von einer Katastrophe. Es gebe unzählige Einsatzorte im Norden von Rheinland-Pfalz. In der Verbandsgemeinde Adenau seien mehrere Häuser eingestürzt, ganze Ortschaften seien überflutet. Menschen säßen auf ihren Häusern und würden mit Hilfe von Hubschraubern gerettet. Auch die Bundeswehr sei im Einsatz.

Die A 61 bei Ahrweiler sei unterspült. An vielen Orten gebe es keinen Strom, kein Trinkwasser und keinen Mobilfunkempfang. Es würden noch immer viele Menschen vermisst. Rettungskräfte arbeiteten an einer Hotline für Angehörige. Dreyer kündigte eine Sondersitzung des Kabinetts an. Sie und Innenminister Roger Lewentz (SPD) würden sich heute vor Ort ein Bild von der Lage machen. Man tue alles, um die Menschen zu retten und die Katastrophe in den Griff zu bekommen. Dreyer sagte im Landtag wörtlich: „ Wir sind mit unseren Herzen bei den Menschen, die jetzt in großer Not sind. “

200.000 Menschen in Flutgebieten ohne Strom

15.7.2021, 10:25 Uhr – In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Strom-Verteilnetzbetreibers Westnetz mindestens 200.000 Menschen ohne Strom. Aus Sicherheitsgründen würden Umspannanlagen bei eindringendem Wasser abgeschaltet, teilt das Unternehmen mit. Wegen überfluteten Straßen könnten die Anlagen teilweise nicht erreicht werden, erläuterte eine Sprecherin. „ Wir sind mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. “ Das Unternehmen versorgt weite Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit Strom, besonders ländliche Gebiete wie die Eifel.

Dreyer: Mobilfunknetz in Flutgebieten zum Teil ausgefallen

15.7.2021, 10:02 Uhr – Nach der Hochwasserkatastrophe in Teilen von Rheinland-Pfalz läuft seit Stunden ein großangelegter Rettungseinsatz. Polizeihubschrauber seien unterwegs, um Menschen von Hausdächern oder aus Bäumen zu retten, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zu Beginn der Landtagsplenarsitzung in Mainz. Auch die Bundeswehr helfe mit rund 200 Soldaten. Es gebe sehr viele Vermisste, sagte Dreyer. Es sei unklar, ob sie sich selbst hatten retten können. Sie zu erreichen sei schwierig, da das Mobilfunknetz zum Teil ausgefallen sei.

Malu Dreyer: „Wir mobilisieren alles, um Sie zu retten“

15.7.2021, 9:27 Uhr – Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht von einer Katastrophe. Es gebe Tote, Vermisste und viele, die noch immer in Gefahr seien. Sie bitte die Menschen, Ruhe zu bewahren und in Ihren Häusern zu bleiben. „ Wir mobilisieren alles, um Sie zu retten “, sagte Dreyer wörtlich. Sie werde sich zusammen mit Innenminister Roger Lewentz (SPD) heute vor Ort einen Überblick von der Lage verschaffen. Das Kabinett werde zu einer Sondersitzung zusammen kommen. Lewentz sagte, Feuerwehr, THW, Polizei und Rettungsdienst hätten seit gestern Enormes geleistet. Ein Polizeihubschrauber mit Seilwinde zur Menschenrettung habe bereits am Abend eingesetzt werden müssen. Er habe in der Nacht auch bereits Kontakt zur Bundeswehr aufgenommen.

Vier Tote und mehr als 70 Vermisste im Kreis Ahrweiler

15.7.2021, 9:23 Uhr – Im Kreis Ahrweiler hat das Unwetter in der Nacht schwere Schäden angerichtet. Laut Polizei kamen nach ersten Erkenntnissen vier Menschen ums Leben, etwa 70 werden noch vermisst. Am schlimmsten hat es den Ort Schuld im Kreis Ahrweiler getroffen. Hier laufen die Bergungsmaßnahmen, nachdem sechs Häuser eingestürzt und viele weitere einsturzgefährdet sind. Nach Polizeiangaben verharren in verschiedenen Orten noch etwa 50 Menschen auf den Dächern ihrer Häuser. Die Rettung ist schwierig, denn oft sind die Orte nicht einmal über Boote zu erreichen, weil die Strömung so stark ist.

Live-Stream: RLP-Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Hochwasserlage

So ist die Hochwasserlage bei den SWR3-Hörern

15.7.2021, 9:13 Uhr – Viele Hörer*innen haben uns heute Morgen Bilder und Videos vom Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geschickt. Sie machen deutlich, wie schwer es manche Regionen in SWR3Land erwischt hat.

Polizei richtet Hotline für Angehörige von Vermissten ein

15.7.2021, 9:01 Uhr – Die Polizei hat zur Hochwasserkatastrophe in der Eifel eine Hotline für Angehörige und ein Internetportal für Videos und Bilder eingerichtet. Unter der Nummer 0800-6565651 könnten sich Menschen melden, die Angehörige vermissen, schrieb das Polizeipräsidium Koblenz auf Twitter.

Unter dem Hinweisportal könnten Videosequenzen und Fotos hochgeladen werden, „ die Hinweise auf vermisste Personen und Tote geben können “.

Dreyer dankt Helfer*innen, Feuerwehren und Einsatzkräften

15.7.2021, 7:47 Uhr – Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schrieb am Morgen auf Twitter, das Unwetter habe das Land hart getroffen. Sie bange mit allen, die in Gefahr seien. Ihr Dank gelte allen Helferinnen und Helfern, Feuerwehren und Einsatzkräften, die unermüdlich mit großem Einsatz gegen die Wassermassen kämpften.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) war nach Angaben seiner Sprecherin noch am Abend beim Krisenstab im Kreis Ahrweiler, um sich zu informieren.

CDU-Landeschefin Julia Klöckner forderte auf Twitter schnelle, unbürokratische Hilfe. Es sei ein schlimmes Unwetter. Sie habe Anrufe von Kollegen bekommen mit bedrückenden Schilderungen des Hochwassers. Ihre Gedanken seien bei den Betroffenen, so Klöckner.

Vier Tote nach schweren Überflutungen im Kreis Ahrweiler

15.7.2021, 7:43 Uhr – Im Landkreis Ahrweiler sind vier Menschen nach schweren Überflutungen ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Die genauen Umstände seien noch unklar. Die Opfer wurden demnach an mehreren Orten gefunden.

Häuser in Schuld eingestürzt – bis zu 30 Menschen werden vermisst

15.7.2021, 5:35 Uhr – In Schuld bei Adenau in der Eifel (Landkreis Ahrweiler) sind in der Nacht wegen Überflutungen und Dauerregens laut Polizei sechs Häuser eingestürzt, 25 drohen einzustürzen. Etwa 30 Menschen werden nach bisherigen Erkenntnissen vermisst.

Die Lage in Schuld sei unübersichtlich, so ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Wie viele Menschen genau vermisst würden, sei noch unklar. In Altenahr im Kreis Ahrweiler seien Bewohner auf die Dächer ihrer Wohnhäuser geflüchtet. In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Großteil der Innenstadt überflutet. Der Kreis Ahrweiler hat den Katastrophenfall ausgerufen.

Vollalarm in Trier - mögliche Evakuierung in Ehrang

15.7.2021, 4:43 Uhr – Die Feuerwehr Trier hat Vollalarm ausgelöst, weil die Kyll Teile des Stadtteils Ehrang zu überschwemmen droht:

Überlaufbecken voll: Leitstelle Euskirchen rechnet um Weilerswist mit „großen Wassermengen“

15.7.2021, 4:39 Uhr – Der Füllstand des Überlaufbeckens in Horchheim ist erreicht, warnt die dortige Leitstelle. Es sei mit großen Wassermengen zu rechnen. Die Bewohnerinnen und Bewohner in Vernich (Gemeinde Weilerswist) seien dringend aufgefordert 1.) Keller unbedingt zu meiden 2.) sich in obere Gebäudebereiche zurückzuziehen und 3.) von elektrischen Geräten fernzuhalten.

Überschwemmung in Wuppertal - Polizei sperrt Straßen ab

15.7.2021, 4:35 Uhr – Heftige Regenfälle haben in Wuppertal zu einem Anstieg der Wupper und so für überflutete Straßen gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, sind einige Straßen auf der Talachse entlang der Wupper gesperrt worden. Anwohner wurden demnach aufgefordert, sich nicht in Kellergeschossen aufzuhalten, sondern sich in höher gelegene Wohnungen zu begeben.

Bevertalsperre in Hückeswagen läuft über

15.7.2021, 4:12 Uhr – In Hückeswagen im Oberbergischen Kreis ist aufgrund der heftigen Regenfälle die Bevertalsperre übergelaufen. Das Wasser laufe aktuell unkontrolliert über den Rand der Staumauer, teilte ein Sprecher der Leitstelle am frühen Donnerstagmorgen mit. Rund 1.000 Menschen müssten in Notunterkünfte gebracht werden.

Die Bevertalsperre ist damit die dritte Talsperre in Nordrhein-Westfalen, die überläuft oder überzulaufen droht. Die anderen beiden sind die Wupper-Talsperre, die ebenfalls im Oberbergischen Kreis liegt und die Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen. Und überall gibt es Evakuierungen:

Auch Kreis Trier-Saarburg ruft Alarmstufe 5 aus

15.7.2021, 3:34 Uhr – Landrat Günther Schartz (CDU) hat für den Landkreis Trier-Saarburg den Katastrophenfall ausgerufen. Grund hierfür ist die sich in Kordel zuspitzende Hochwasserlage. Dort ist auch fürs Erste die Trinkwasserpumpe ausgefallen. Die Kyll und ihre Nebenbäche steigen stark an, sodass der Ort nur über Ehrang erreichbar ist. So sieht es vor Ort aus:

Zwei Tote im Kreis Euskirchen

15.7.2021, 3:09 Uhr – Im Landkreis Euskirchen gibt es im Zusammenhang mit dem Hochwasser mindestens zwei Tote. Das hat der Landrat des Kreises gerade dem SWR bestätigt. Wie die Menschen ums Leben kamen ist noch unbekannt.

Damit sind in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen 24 Stunden bereits vier Menschen ums Leben gekommen. Am Nachmittag und am Abend starben je ein Feuerwehrmann im Märkischen Kreis.

Stromausfälle in zahlreichen Orten im Kreis Trier-Saarburg

15.7.2021, 2:45 Uhr – Stromausfälle werden aus Kordel, Zemmer, Rodt und Daufenbach im Kreis Trier-Saarburg gemeldet. Der Grund ist Wassereinbruch. Der Kreis schickt Einsatzkräfte zur Unterstützung. Auch die Bundeswehr hilft. Der Einsatz werde die ganze Nacht andauern.

Hochwasser in Solingen – Häuser werden evakuiert

15.7.2021, 2:26 Uhr – Mehrere Häuser sowie ein Tierheim sind am frühen Donnerstagmorgen in Solingen-Unterburg aufgrund des Hochwassers evakuiert worden. Der Wasserzufluss bleibe derzeit unvermindert hoch, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Wuppertal mitteilte. Demnach werde das Wasser momentan von Einsatzkräften der Feuerwehr abgelassen, was sich auf das Stadtgebiet auswirkt.

Die Wupper-Talsperre selbst werde jedoch nicht überlaufen, teilte der Sprecher weiter mit. Die Stadt Wuppertal hatte indessen kurz nach Mitternacht getwittert, die Talsperre laufe bereits über.

So hatte es dem Tweet zufolge am frühen Abend an der Wupper bei Solingen-Unterburg ausgesehen:

Weiterer Feuerwehrmann stirbt bei Einsatz im Märkischen Kreis

15.7.2021, 1:58 Uhr – Wenige Stunden, nachdem in Altena im Sauerland ein 46-jähriger Feuerwehrmann ertrunken ist, hat ein 52 Jahre alter Kamerad bei einem unwetterbedingten Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen im Märkischen Kreis offenbar einen Herzinfarkt bekommen. Auch er ist verstorben.

Der Feuerwehrmann in Altena war am Mittwochnachmittag nach der Rettung eines Mannes aus einem überfluteten Stadtteil ins Wasser gestürzt und abgetrieben. Seine Kollegen konnten ihn kurz darauf nur noch tot bergen. Altena im Sauerland war nach Erdrutschen und Überschwemmungen zeitweise nicht mehr zu erreichen.

Kehl am Rhein: Wasser tritt über die Ufer

15.7.2021, 1:49 Uhr – In Kehl am Rhein ist am späten Abend das Wasser über den Rand an der „Brücke der zwei Ufer“ getreten. Laut aktuellen SWR-Bildern scheint die Lage vor Ort noch ruhig zu sein, jedoch ist weiter Starkregen angekündigt:

Autobahnen wegen Hochwasser gesperrt

15.7.2021, 1:28 Uhr – Die durch den Dauerregen unterspülte Autobahn 61 - Mönchengladbach Richtung Koblenz - bleibt zwischen Rastplatz Goldene Meile und Dreieck Sinzig bis mindestens 6:00 Uhr gesperrt. Am Kreuz Meckenheim war am Abend eine Stützmauer eingebrochen. Zwischenzeitlich drohte die Autobahn in Richtung Süden abzusacken.

Auch die Autobahn 6 zwischen Vierheim (Kreis Bergstraße) Richtung Ludwigshafen ist gesperrt. Die Fahrbahn habe sich dort vor der Abfahrt Mannheim-Sandhofen verschoben, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

„Jahrhundert-Hochwasserstände an Prüm und Nims“

15.7.2021, 1:05 Uhr – Viele Flüsse im Eifelkreis Bitburg-Prüm führen Jahrhunderthochwasser. Auch der Stausee Bitburg könne überlaufen. Im SWR-Interview Willi Schlöder, stellvertretender Katastrophenschutzinspekteur des Kreises:

Wupper-Talsperre läuft über – Evakuierungen wegen Lebensgefahr für Anwohner

15.7.2021, 0:14 Uhr – Mehrere Wohngebiete entlang der Wupper werden gerade evakuiert. In einer Warnmeldung der Feuerwehr Wuppertal heißt es: „Im Bereich Stadtgebiet Wuppertal besteht die Gefahr der Überflutung. Auch wenn der Regen nachlässt, könnte es weitere Wupperüberschwemmungen im Stadtgebiet geben. Grund dafür sind die massiven Zuläufe in die Wuppertalsperre, die zu einem Überlauf der Talsperre führen könnten.“

Die Wassermengen, die dadurch zusätzlich zum kontrollierten Ablauf in die Wupper kommen können, sind nicht absehbar. Der Überlauf könnte binnen der nächsten Stunde passieren (Stand 22:00 Uhr). Es könnte bei der aktuellen Fließgeschwindigkeit der Wupper drei Stunden nach dem Überlauf möglicherweise zu Überflutungen in Wuppertal kommen.“ In Radevormwald an der Wupper hatte die Feuerwehr zuvor vor „akuter Lebensgefahr“ gewarnt und die Bewohner zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgefordert. In einer weiteren Warnmeldung heißt es, auch im Stadtgebiet Solingen drohe Überflutungsgefahr.

Evakuierungen im Rhein-Sieg-Kreis

15.7.2021, 0:09 Uhr – Im Rhein-Sieg-Kreis in NRW warnt die Kreisleitstelle soeben: „Verlassen Sie sofort die Bereiche Ortsteile Oberdrees und Niederdrees Blockieren Sie nicht den Notruf von Feuerwehr und Polizei durch Nachfragen!“ Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst würden die Räumung unterstützen – möglicherweise ist im Nachbarkreis Euskirchen die Steinbachtalsperre gefährdet. Schon kurz zuvor waren dort weitere Gemeinden um die Talsperre geräumt worden:

Auch Kreis Ahrweiler ruft Katastrophenfall aus

14.7.2021, 23:57 Uhr – Nach Bitburg-Prüm und der Vulkaneifel hat nun auch der Kreis Ahrweiler den Katastrophenfall ausgerufen. Alle Schulen und Kitas im Kreis bleiben auch hier am Donnerstag geschlossen.

Region Mayen schaltet Strom teilweise ab

14.7.2021, 23:31 Uhr – Auf einer Pressekonferenz in Mayen haben Vertreter der Einsatzkräfte über die aktuelle Hochwasserlage in der Region Mayen berichtet. Demnach stiegen die Pegelstände derzeit weiter an. Alle Personen in betroffenen Gebäuden sollten sich deshalb umgehend in Sicherheit bringen. In einigen Regionen habe der Strom zudem abgeschaltet werden müssen.

Evakuierungen an der Wupper – Talsperre bei Radevormwald kurz vor dem Überlaufen

14.7.2021, 23:17 Uhr – Wegen extremer Regenfälle wird die Wupper-Staumauer in Kürze überlaufen, warnt die Gefahrenleitstelle des Oberbergischen Kreises. Der Pegel der Wupper werde hierdurch im Stadtgebiet Radevormwald in kurzer Zeit sehr stark anschwellen! Es besteht die akute Gefahr der Überflutung. Dort heißt es: „Die Anwohner der Ortslagen entlang der Wupper (Fluss) im Stadtgebiet Radevormwald werden aufgefordert, umgehend den Gefahrenbereich zu verlassen! Es besteht akute Lebensgefahr!“

Für betroffene Bürger richte die Stadt Radevormwald eine Betreuungsstelle ein: Grundschule Wupper, Auf der Brede 33, Radevormwald.

Auch Eifelkreis Bitburg-Prüm ruft Katastrophenfall aus

14.7.2021, 22:30 Uhr – Aufgrund der zunehmenden Gefahr hat auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm den Katastrophenfall ausgerufen. Außerdem wurde festgelegt, dass alle Schulen und Kitas im Kreis am Donnerstag geschlossen bleiben.

So schützt ihr euer Haus vor dem Wasser

14.7.2021, 22:20 Uhr – An manchen Stellen ist es schon zu spät. Aber viele können noch etwas tun. Darauf müsst ihr achten:

Riesige Wassermassen in der Eifel

14.7.2021, 21:45 Uhr – In der Eifel in Rheinland-Pfalz sind am Nachmittag stellenweise bis zu 120 Liter Regen auf einen Quadratmeter gefallen. Hier einige Impressionen vom Nachmittag:

Feuerwehren warnen: Wir können nicht überall gleichzeitig sein!

14.7.2021, 21:35 Uhr – In einigen Gebieten von NRW und Rheinland-Pfalz scheinen die Feuerwehren an ihre Grenzen zu geraten. Meldungen wie diese aus dem Hochsauerlandkreis sind heute Abend keine Seltenheit:

„Achtung! Eine Vielzahl von Feuerwehreinsätzen im Hochsauerlandkreis! Durch die Unwetterlage sind bereits alle Einsatzkräfte im Hochsauerlandkreis alarmiert. Bitte beachten Sie, dass die Feuerwehren alle Einsätze nach und nach abarbeiten müssen und nicht zeitgleich an allen Stellen tätig werden können. Meiden Sie darüber hinaus unbedingt unnötige Fahrten mit dem Auto.“

Kreis Vulkaneifel ruft Katastrophenfall aus - Schulen geschlossen

14.7.2021, 21:03 Uhr – Nach starken Regenfällen und Überschwemmungen hat der Kreis Vulkaneifel den Katastrophenfall ausgerufen. „Die Lage ist sehr ernst, wir haben viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar sind“ , sagte Landrätin Julia Gieseking (SPD) am Mittwochabend in Daun. Die Schulen im Kreis sollen am Donnerstag geschlossen bleiben. Die Menschen wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben.

Feuerwehrmann ertrinkt bei Rettungsarbeiten in Altena

14.7.2021, 19:33 Uhr – Bei Rettungsarbeiten nach einem Starkregen ist in Altena im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Er sei bei einem tragischen Unfall ertrunken.

In Baden-Württemberg ist vermutlich ein 81-jähriger Mann in der Jagst ertrunken. Im sächsischen Jöhstadt im Erzgebirgskreis wird seit Dienstag ein 53-Jähriger Mann vermisst.

Hochwasser-Ticker: So sieht die Lage in Rheinland-Pfalz aus

„Böden können kein Wasser mehr aufnehmen“ – Alarmzustand in der Eifel und im Sauerland

14.7.2021, 18:15 Uhr – Im Westen geht es schlimm ab: Sowohl in Nordrhein-Westfalen, als auch in der rheinland-pfälzischen Eifel kommt die Feuerwehr mit Keller-Auspumpen, retten und abschirmen nicht mehr hinterher.

Der Hochwasser-Experte Bernd Mehlig, spricht für das Sauerland und die Eifel von einer ernst zu nehmenden Situation, in der die örtlichen Feuerwehren sich mancherorts weiter auf Überflutungen einstellen müssten. „Die Böden sind gesättigt und können kein Wasser mehr aufnehmen. Das, was jetzt an Regen dazukommt, wird sich direkt in den Gewässern bemerkbar machen“, sagte Mehlig.

Anschwellende Flüsse und Seen in Baden-Württemberg

14.7.2021, 18:10 Uhr – Rhein, Neckar und zahlreiche andere Flüsse aber auch der Bodensee schwellen im Südwesten stark an. Noch ist die Lage hier aber noch nicht so bedrohlich wie weiter im Norden:

Gefangen zwischen zwei Hochs: Tief Bernd schüttet uns seit Montag zu

14.7.2021, 18:00 Uhr – Tief Bernd ist zwischen zwei Hochs gefangen und dreht und dreht sich um sich selbst... Das bringt Dauerregen und Unwetter an vielen Stellen Deutschlands, aber auch in Baden-Württemberg und vor allem in Rheinland-Pfalz. So sah es bis zum frühen Mittwochabend aus: