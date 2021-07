Ab sofort können Betroffene der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz Soforthilfe beantragen. Wir zeigen euch, welche Anträge ihr braucht und wo es die gibt.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat Einzelheiten genannt, wie die Soforthilfe für Privathaushalte in den Flutgebieten beantragt werden kann. Wir erklären euch, wie ihr an die Hilfsgelder kommt.

Die Soforthilfe beträgt 1.500 Euro pro Haushalt, plus 500 Euro zusätzlich für jede dazugehörige Person. Maximal kann ein Haushalt 3.500 Euro erhalten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, das sei Geld für die „ganz schnelle dringende Hilfe.“ Die Soforthilfe soll dazu dienen, kurzfristig Geld für das Nötigste zu haben. Die Soforthilfe dient nicht als Aufbauhilfe oder um die entstandenen Schäden abzudecken.

Anspruch haben Betroffene in allen Krisenregionen von Rheinland-Pfalz. Voraussetzung für die Soforthilfe sind laut Landesregierung grundsätzlich Schäden von mehr als 5.000 Euro nach dem Hochwasser abzüglich Versicherungsleistungen und ohne dass Spenden berücksichtigt werden. Eine Vermögens- oder Schadensprüfung gibt es nicht.

Wer durch das Hochwasser einen Schaden an Wohnraum, Hausrat oder Kleidung erlitten hat, bekommt unbürokratisch und schnell Hilfe.

Es gibt zwei Anträge:



Einen allgemeinen für Betroffene aus den Kreisen Bitburg-Prüm, Mayen-Koblenz, Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und aus der Stadt Trier

Einen für Betroffene aus dem Kreis Ahrweiler

Bitburg-Prüm, Mayen-Koblenz, Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich, Stadt Trier

Download Soforthilfeantrag Privatpersonen in RLP (außer Kreis Ahrweiler)

Landkreis Ahrweiler

Für den besonders schwer getroffenen Landkreis Ahrweiler übernimmt das Statistische Landesamt die Koordination. Hierfür gibt es dieses Formular.

Download Soforthilfe-Antrag für den Kreis Ahrweiler

Ab Freitag, 23. Juli, wird zwischen 8 und 20 Uhr eine Hotline (02603/71-123 oder 02603/714321) des Statistischen Landesamts für Fragen zum Antragsverfahren freigeschaltet.

In Papierform vor Ort

Die Anträge für die Flut-Soforthilfe in Rheinland-Pfalz sollen auch vor Ort in Papierform ausgegeben werden. Das hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) mitgeteilt. So sollen auch Bürgerinnen und Bürger erreicht werden, die keinen Zugang zum Internet haben. Ein telefonischer Antrag ist nicht möglich.

Sowohl in Papierform als auch online kann die Soforthilfe für Hochwasseropfer in Rheinland-Pfalz nun beantragt werden. Imago IMAGO / Michael Weber

Betroffene aus den Kreisen Bitburg-Prüm, Mayen-Koblenz, Trier-Saarburg, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und aus der Stadt Trier können ihre Anträge bei ihrer Kreis- beziehungsweise Stadtverwaltung einreichen.

Für den Kreis Ahrweiler übernimmt das Statistische Landesamt die Koordination. An dieses muss der Antrag dann auch wieder zurückgeschickt werden. Das Statistische Landesamt hat ebenfalls angekündigt, dass eine Online-Plattform eingerichtet werden soll.

Die Auszahlung erfolgt über die Kreisverwaltungen.

Das Land Rheinland-Pfalz hat beim Innenministerium ein Spendenkonto eingerichtet.

Unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ können Spenden auf folgendes Konto bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden:

Empfänger: Landeshauptkasse Mainz

IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06

BIC: MALADE51MNZ

Mittlerweile sind dort schon über 8,5 Millionen Euro eingegangen.

SWR3Land hilft – digitale Pinnwand für Hochwasser-Nothilfe

Der ARD-Benefiz-Tag für die Opfer der Flutkatastrophe

Daneben gibt es viele andere Spendenaktionen. Dazu gehört auch der großer ARD Benefiz-Tag am Freitag. Spendet und wünscht Euch Eure Lieblingshits auf SWR3. Ab 7 Uhr geht's am Freitag los.

Ab 20.15 Uhr läuft im Ersten eine Live-Spenden-Sendung „Wir halten zusammen – Der ARD-Benefiz-Abend zur Flutkatastrophe“.