„Wir hoffen und bangen, dass das Wasser nicht weiter steigt“, sagt Parksprecherin Asta Knoth im Gespräch mit SWR3. Einige Tiere wurden schon evakuiert. Die Sorge ist groß, dass weitere folgen.

Der Anstieg der Wassermassen sei weiterhin besorgniserregend, so die Sprecherin des Serengeti-Parks in Hodenhagen in Niedersachsen. Kritisch sei es vor allem bei den Ställen der 25 Antilopen und drei Giraffen. Momentan stehe das Wasser noch so niedrig, dass es mit Stroh aufgeschüttet werden könne, so Knoth. Im Notfall müssten die riesigen Tiere evakuiert werden – mit deutlich größeren Fahrzeugen. Denn:

Eine Antilope oder Giraffe kannst du nicht wie eine Katze in eine Box packen und wegtragen.

Erste Tiere bereits evakuiert: Lemuren, Varis und Präriehunde

Kleinere Tiere wie Lemuren, Varis, Präriehunde und Erdmännchen hat der Park bereits evakuiert. In einigen Gehegen mit mehr als 200 Affen drang nämlich Wasser ein. „Die Tiere sind innerhalb des Parks untergebracht und in Sicherheit“ , sagt Knoth. Von dem insgesamt 220 Hektar großen Park – das sind knapp 310 Fußballfelder – könnten schon ein Drittel des Parks überschwemmt sein, so die Parksprecherin.

Es ist eine sehr angespannte Situation.

Serengeti-Park in Niedersachsen: „Großer Teil der Tierpfleger vor Ort“

Zeitweise musste wegen des Wassers der Strom abgestellt werden, die Wasserversorgung fiel aus und es gab keine Heizung. „Das ist kritisch, weil viele unserer Tiere kälteempfindlich sind“ , so Knoth. Denn der Park hat vor allem afrikanische Tiere wie Löwen, Elephanten und Giraffen, die an niedrige Temperaturen nicht gewöhnt sind. In Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit sei das sehr gefährlich für die Gesundheit der Tiere.

Notstromaggregate haben dieses Problem vorerst gelöst – Trinkwasser und Heizung funktionieren wieder. Vor Ort sind ein großer Teil der Tierpfleger, viele Techniker, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) unermüdlich im Einsatz.

Nicht nur im Serengeti-Park ist die Lage angespannt – in ganz Niedersachsen gibt es Überschwemmungen. Kann man sogar von einem Rekordhochwasser sprechen? SWR3-Reporter Torben Hildebrandt berichtet aus Hannover:

Nachrichten 28.12.2023 Kann man von einem neuen Rekordhochwasser sprechen? Dauer 0:44 min Kann man von einem neuen Rekordhochwasser sprechen?

