Autokorso bei Hochzeiten – was erlaubt ist und was nicht

Immer wieder gibt es Meldungen von Hochzeitskorsos, die Autobahnen und Straßen blockieren. Auch der Einsatz von Pyrotechnik oder Schüssen in die Luft ist dabei nicht selten. Das alles sind schwere Eingriffe in den Straßenverkehr und werden, so der ADAC, als Straf- und Ordnungswidrigkeit geahndet.

Autokolonnen mit Hochzeitsgästen könnten schnell eine „über den Gemeingebrauch hinausgehende Straßenbenutzung darstellen“, für die dann offiziell eine Genehmigung der zuständigen Straßenverkehrsbehörden nötig ist. In vielen Regionen werden Konvois, die nur über eine kurze Strecke gehen und keine längeren Staus verursachen, ohne Genehmigung toleriert. Trotzdem rät der ADAC dazu, vorab zu klären, ob eine Genehmigung erteilt wird oder ob diese nicht erforderlich ist. Ansonsten muss mit einem Bußgeld gerechnet werden.

Darüber hinaus gelten auch in einem Korso die üblichen Straßenverkehrsregeln. Das heißt Handy oder Alkohol am Steuer sind tabu!