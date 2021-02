Hopp: CureVac bleibt in Tübingen und forscht nach Corona-Impfstoff für alle

Im biopharmazeutische Unternehmen CureVac in Tübingen wird an einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. Dietmar Hopp ist Mehrheitseigner und hat klargestellt: CureVac wird nicht in die USA verkauft.